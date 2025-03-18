На Запоріжжі відновлюють електропостачання після атаки окупантів
Київ • УНН
Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Кушугумській громаді після ворожого обстрілу. У Малокатеринівці вже відновлено подачу електрики, в інших селищах – за графіком.
Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Енергетичні служби продовжують роботу з відновлення електропостачання в Кушугумській громаді. Уже відновлено подачу електрики в Малокатеринівці.
У селищах Кушугум і Балабине електропостачання буде здійснюватися за графіком. Ремонтні роботи з відновлення енергозабезпечення тривають.
Місцева влада висловлює подяку енергетикам за віддану працю в умовах постійної небезпеки та за допомогу громадянам.
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