На Запоріжжі відновлюють електропостачання після атаки окупантів

Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Енергетичні служби продовжують роботу з відновлення електропостачання в Кушугумській громаді. Уже відновлено подачу електрики в Малокатеринівці.

У селищах Кушугум і Балабине електропостачання буде здійснюватися за графіком. Ремонтні роботи з відновлення енергозабезпечення тривають.

Місцева влада висловлює подяку енергетикам за віддану працю в умовах постійної небезпеки та за допомогу громадянам.

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