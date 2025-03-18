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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Запоріжжі відновлюють електропостачання після атаки окупантів

Київ • УНН

 • 16977 перегляди

Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Кушугумській громаді після ворожого обстрілу. У Малокатеринівці вже відновлено подачу електрики, в інших селищах – за графіком.

На Запоріжжі відновлюють електропостачання після атаки окупантів

Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Енергетичні служби продовжують роботу з відновлення електропостачання в Кушугумській громаді. Уже відновлено подачу електрики в Малокатеринівці. 

У селищах Кушугум і Балабине електропостачання буде здійснюватися за графіком. Ремонтні роботи з відновлення енергозабезпечення тривають. 

Місцева влада висловлює подяку енергетикам за віддану працю в умовах постійної небезпеки та за допомогу громадянам.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

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