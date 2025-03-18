В Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атаки оккупантов
Киев • УНН
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Кушугумской громаде после вражеского обстрела. В Малокатериновке уже возобновлена подача электричества, в других поселках – по графику.
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Энергетические службы продолжают работу по восстановлению электроснабжения в Кушугумской громаде. Уже восстановлена подача электричества в Малокатериновке.
В поселках Кушугум и Балабино электроснабжение будет осуществляться по графику. Ремонтные работы по восстановлению энергообеспечения продолжаются.
Местная власть выражает благодарность энергетикам за преданный труд в условиях постоянной опасности и за помощь гражданам.
Напомним
Вчера было сообщено, что террористическая армия атаковала одну из прифронтовых громад в Запорожской области, более 3000 абонентов без света.
Беспилотники атаковали Запорожье: более 3000 абонентов остались без света17.03.25, 22:24 • 13990 просмотров