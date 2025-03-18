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В Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атаки оккупантов

Киев • УНН

 • 16975 просмотра

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Кушугумской громаде после вражеского обстрела. В Малокатериновке уже возобновлена подача электричества, в других поселках – по графику.

В Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атаки оккупантов

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Энергетические службы продолжают работу по восстановлению электроснабжения в Кушугумской громаде. Уже восстановлена подача электричества в Малокатериновке. 

В поселках Кушугум и Балабино электроснабжение будет осуществляться по графику. Ремонтные работы по восстановлению энергообеспечения продолжаются. 

Местная власть выражает благодарность энергетикам за преданный труд в условиях постоянной опасности и за помощь гражданам.

Напомним

Вчера было сообщено, что террористическая армия атаковала одну из прифронтовых громад в Запорожской области, более 3000 абонентов без света.

Беспилотники атаковали Запорожье: более 3000 абонентов остались без света17.03.25, 22:24 • 13990 просмотров

Юлия Котвицкая

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