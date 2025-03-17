Беспилотники атаковали Запорожье: более 3000 абонентов остались без света

Армия рф атаковала одну из прифронтовых общин в Запорожской области, более 3000 абонентов без света. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Более 3000 абонентов без света и три села без водоснабжения. Таковы последствия вражеской атаки на одну из прифронтовых общин области - сообщил Федоров.

По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры. Атака продолжается.

Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников, а затем - о работе ПВО.

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф