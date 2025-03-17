Беспилотники атаковали Запорожье: более 3000 абонентов остались без света
Киев • УНН
Российская армия атаковала прифронтовую громаду Запорожской области, повредив объект критической инфраструктуры. Более 3000 абонентов без света, три села – без водоснабжения.
Армия рф атаковала одну из прифронтовых общин в Запорожской области, более 3000 абонентов без света. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Более 3000 абонентов без света и три села без водоснабжения. Таковы последствия вражеской атаки на одну из прифронтовых общин области
По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры. Атака продолжается.
Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников, а затем - о работе ПВО.
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф09.03.25, 10:40 • 60506 просмотров