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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Беспилотники атаковали Запорожье: более 3000 абонентов остались без света

Киев • УНН

 • 13990 просмотра

Российская армия атаковала прифронтовую громаду Запорожской области, повредив объект критической инфраструктуры. Более 3000 абонентов без света, три села – без водоснабжения.

Беспилотники атаковали Запорожье: более 3000 абонентов остались без света

Армия рф атаковала одну из прифронтовых общин в Запорожской области, более 3000 абонентов без света. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Более 3000 абонентов без света и три села без водоснабжения. Таковы последствия вражеской атаки на одну из прифронтовых общин области

- сообщил Федоров.

По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры. Атака продолжается.

Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников, а затем - о работе ПВО.

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф09.03.25, 10:40 • 60506 просмотров

Антонина Туманова

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