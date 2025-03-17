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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29544 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Безпілотники атакували Запоріжжя: понад 3000 абонентів залишилися без світла

Київ • УНН

 • 13991 перегляди

Російська армія атакувала прифронтову громаду Запорізької області, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури. Понад 3000 абонентів без світла, три села – без водопостачання.

Безпілотники атакували Запоріжжя: понад 3000 абонентів залишилися без світла

Армія рф атакувала одну з прифронтових громад у Запорізькій області, понад 3000 абонентів без світла. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Понад 3000 абонентів без світла та три села без водопостачання. Такі наслідки ворожої атаки на одну з прифронтових  громад області 

- повідомив Федоров.

За його словами, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Атака продовжується.

Раніше голова Запорізької ОВА попередив про загрозу ударних безпілотників, а потім - про роботу ППО.

На Запоріжжі майже 2 тисячі абонентів перебувають без газу через атаку рф09.03.25, 10:40 • 60523 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Іван Федоров
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