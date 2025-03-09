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На Запоріжжі майже 2 тисячі абонентів перебувають без газу через атаку рф

Київ • УНН

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Через російський обстріл критичної інфраструктури близько 2000 абонентів у селах Матвіївка та Люцерна залишились без газу. Рятувальники локалізували пожежу, а 210 тисяч абонентів і 500 підприємств вже отримують газ у штатному режимі.

На Запоріжжі майже 2 тисячі абонентів перебувають без газу через атаку рф

У Запорізькій області внаслідок обстрілу росіянами критичної інфраструктури без газопостачання залишаються майже 2 тисячі абонентів. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Повністю локалізувати пожежу на місці удару рятувальникам вдалося о 2-й ночі. Пʼять годин вогнеборці боролися з полумʼям. Через обстріл країни-агресора майже 2000 абонентів в с. Матвіївка та с. Люцерна на зараз залишаються без газу. Газовики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути його людям

- зазначив Федоров.

За його словами, для частини споживачів у Запоріжжі знижували тиск газу. Наразі 210 тисяч абонентів та 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.

Федоров додав, що перебоїв з теплопостачанням не було, послуга надається стабільно.

Нагадаємо

російські війська завдали близько 10 ударів по Запоріжжю та області у суботу ввечері 8 березня. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, можливі обмеження у подачі газу та тепла.

Ольга Розгон

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