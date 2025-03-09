На Запоріжжі майже 2 тисячі абонентів перебувають без газу через атаку рф
Київ • УНН
Через російський обстріл критичної інфраструктури близько 2000 абонентів у селах Матвіївка та Люцерна залишились без газу. Рятувальники локалізували пожежу, а 210 тисяч абонентів і 500 підприємств вже отримують газ у штатному режимі.
У Запорізькій області внаслідок обстрілу росіянами критичної інфраструктури без газопостачання залишаються майже 2 тисячі абонентів. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Повністю локалізувати пожежу на місці удару рятувальникам вдалося о 2-й ночі. Пʼять годин вогнеборці боролися з полумʼям. Через обстріл країни-агресора майже 2000 абонентів в с. Матвіївка та с. Люцерна на зараз залишаються без газу. Газовики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути його людям
За його словами, для частини споживачів у Запоріжжі знижували тиск газу. Наразі 210 тисяч абонентів та 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.
Федоров додав, що перебоїв з теплопостачанням не було, послуга надається стабільно.
Нагадаємо
російські війська завдали близько 10 ударів по Запоріжжю та області у суботу ввечері 8 березня. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, можливі обмеження у подачі газу та тепла.