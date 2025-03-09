На Запоріжжі майже 2 тисячі абонентів перебувають без газу через атаку рф

У Запорізькій області внаслідок обстрілу росіянами критичної інфраструктури без газопостачання залишаються майже 2 тисячі абонентів. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Повністю локалізувати пожежу на місці удару рятувальникам вдалося о 2-й ночі. Пʼять годин вогнеборці боролися з полумʼям. Через обстріл країни-агресора майже 2000 абонентів в с. Матвіївка та с. Люцерна на зараз залишаються без газу. Газовики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути його людям