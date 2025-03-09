В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф
Киев • УНН
Из-за российского обстрела критической инфраструктуры около 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна остались без газа. Спасатели локализовали пожар, а 210 тысяч абонентов и 500 предприятий уже получают газ в штатном режиме.
В Запорожской области в результате обстрела российскими войсками критической инфраструктуры без газоснабжения остаются почти 2 тысячи абонентов. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Полностью локализовать пожар на месте удара спасателям удалось в 2 часа ночи. Пять часов огнеборцы боролись с пламенем. Из-за обстрела страны-агрессора почти 2000 абонентов в с. Матвиевка и с. Люцерна на данный момент остаются без газа. Газовики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его людям
По его словам, для части потребителей в Запорожье снижали давление газа. В настоящее время 210 тысяч абонентов и 500 предприятий уже имеют газоснабжение в штатном режиме.
Федоров добавил, что перебоев с теплоснабжением не было, услуга предоставляется стабильно.
Напомним
российские войска нанесли около 10 ударов по Запорожью и области в субботу вечером 8 марта. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возможны ограничения в подаче газа и тепла.