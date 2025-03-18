На Запоріжжі відкрили перший Центр безпеки: які його функції
Київ • УНН
На Запоріжжі запрацював перший Центр безпеки, який обслуговуватиме 13 населених пунктів. Він включає поліцейського офіцера громади, пожежну команду, диспетчерський пункт та укриття.
У Запорізькій області зʼявився перший Центр безпеки, який обслуговуватиме 13 населених пунктів області. В цьому місці служитимуть поліцейський офіцер громади, а також пожежна команда. Про це пише УНН з посиланням на главу МВС Ігора Клименка.
Сьогодні разом із очільником Запорізької ОВА Іваном Федоровим відкрили сучасну будівлю Центру в одній з громад. Вже за лічені дні тут нестимуть службу поліцейський офіцер громади та місцева пожежна команда
Міністр повідомив, що будівництво цього Центру тривало сім місяців. Окрім боксів для транспорту, тут є диспетчерський пункт, кімната для відпочинку та укриття.
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Міністр також подякував за втілення цієї ініціативи керівництву області та місцевій владі. Клименко зазначив, що відкриття таких Центрів безпеки по всій країні дасть змогу значно прискорити реагування та посилить комунікацію між екстреними службами.
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