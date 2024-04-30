В Запорожье разоблачили правоохранителя, который требовал от военного 100 тыс гривен взятки

В Запорожье сообщили о подозрении правоохранителю, который требовал 100 тысяч гривен у военнослужащего за непривлечение к ответственности за якобы устроенную аварию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что правоохранитель расследовал обстоятельства ДТП, произошедшего в Днепровском районе Запорожья в апреле 2024 года. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия был военнослужащий, вернувшийся с фронта после ранения. Несмотря на то, что по предварительным данным, военнослужащий не был виновником аварии, фигурант начал требовать у него деньги за непривлечение к ответственности.

Правоохранитель получил 60 000 грн, но впоследствии начал требовать еще 40 000 грн, за которые предложил еще и вернуть изъятое авто.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним

В Тернопольской области задержали депутата областного совета, который требовал "откаты" от военнослужащего в обмен на выделение материальной помощи на лечение раненого солдата.