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У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тис гривень хабаря

У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тис гривень хабаря

Київ • УНН

 • 19681 перегляди

Правоохоронець у Запоріжжі вимагав та отримав хабар у розмірі 100 000 гривень від військовослужбовця за непритягнення його до кримінальної відповідальності за нібито скоєну ним ДТП.

У Запоріжжі повідомили про підозру правоохоронцю, який вимагав 100 тисяч гривень у військовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Зазаначається, що правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024 року. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення. Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності.

Правоохоронець отримав 60 000 грн, але згодом почав вимагати ще 40 000 грн, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо

У Тернопільській області затримали депутата обласної ради, який вимагав "відкати" від військовослужбовця в обмін на виділення матеріальної допомоги на лікування пораненого солдата.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
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