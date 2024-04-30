У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тис гривень хабаря
Київ • УНН
Правоохоронець у Запоріжжі вимагав та отримав хабар у розмірі 100 000 гривень від військовослужбовця за непритягнення його до кримінальної відповідальності за нібито скоєну ним ДТП.
У Запоріжжі повідомили про підозру правоохоронцю, який вимагав 100 тисяч гривень у військовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
Зазаначається, що правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024 року. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення. Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності.
Правоохоронець отримав 60 000 грн, але згодом почав вимагати ще 40 000 грн, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо
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