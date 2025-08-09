В Запорожье оккупанты сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль, погибли люди
Киев • УНН
В Запорожском районе враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, что привело к гибели двух человек. Всего оккупанты нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.
В Запорожском районе враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Погибли люди. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
российский fpv-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской общины. Автомобиль загорелся. Двое людей, находившихся внутри, погибли
Всего за сутки российские оккупанты нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Известно о разрушениях.
"Войска рф совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Новоданиловке, Белогорью, Малиновке", - сообщил Федоров..
Еще 415 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новотаврическое, Юрковку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.
Также 9 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Малиновку, Чаривное. 154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.
рф утром ударила ракетами по Днепру: трое раненых, разрушены здания и авто09.08.25, 07:53 • 1308 просмотров