06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 154131 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
В Запорожье оккупанты сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль, погибли люди

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Запорожском районе враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, что привело к гибели двух человек. Всего оккупанты нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

В Запорожье оккупанты сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль, погибли люди

В Запорожском районе враг сбросил взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Погибли люди. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

российский fpv-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской общины. Автомобиль загорелся. Двое людей, находившихся внутри, погибли

- говорится в сообщении.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Известно о разрушениях.

"Войска рф совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Новоданиловке, Белогорью, Малиновке", - сообщил Федоров.. 

Еще 415 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новотаврическое, Юрковку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.

Также 9 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Малиновку, Чаривное. 154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Запорожская область
Гуляйполе