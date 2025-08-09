На Запоріжжі окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, загинули люди
Київ • УНН
У Запорізькому районі ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто, що призвело до загибелі двох людей. Загалом окупанти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
У Запорізькому районі ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто. Загинули люди. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули
Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування.
"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці", -повідомив Федоров..
Ще 415 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
Також 9 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малинівку, Чарівне. 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.
