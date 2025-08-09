$41.460.15
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 42003 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 42431 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 138336 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 136341 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 77767 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 131404 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 73826 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52987 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38211 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
На Запоріжжі окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, загинули люди

Київ • УНН

 • 882 перегляди

У Запорізькому районі ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто, що призвело до загибелі двох людей. Загалом окупанти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

На Запоріжжі окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, загинули люди

У Запорізькому районі ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто. Загинули люди. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули

- йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці", -повідомив Федоров.. 

Ще 415 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 9 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малинівку, Чарівне. 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Запорізька область
Гуляйполе