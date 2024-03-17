В Запорожье обещают создать центр реабилитации для более 2500 человек в год

Представители Запорожской администрации вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко обсудили общие задачи по медицине в Запорожской области. В частности согласовано позаботиться о создании качественной и прозрачной медицины - как для жителей, так и для медработников.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Будем создавать в Запорожье современный областной центр реабилитации. В нем смогут получать помощь более 2500 военных и гражданских людей в год - говорится в сообщении.

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Представители Запорожья и области, Запорожского военного госпиталя и Запорожского медуниверситета вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко обсудили также важные вопросы медицины в Запорожской области.

Речь шла о том, что 20-50 км до линии фронта, вражеские обстрелы по гражданским в прифронтовых громадах и в областном центре; часть медучреждений с неприемлемыми условиями для работы и оказания медуслуг.

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