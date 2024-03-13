Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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krivoi-rogКривой Рог
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  99931 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  105512 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  107110 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  116580 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126383 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123141 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114495 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114393 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105356 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189094 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены

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Публикации

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  183737 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  267943 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  267001 просмотра

Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

Восемь человек, в том числе трое детей в возрасте 4 года, 2 месяца и 11 месяцев, получили серьезные ранения во время российского обстрела многоэтажки в Кривом Роге и сейчас находятся в больницах. Всего ранения получили 44 человека.

Общество •   •  2398 просмотра
Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиарды долларов для Венгрии в конце прошлого года, несмотря на обеспокоенность относительно нарушений прав человека и верховенства права.

политика •   •  3721 просмотра
Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Пожар на Тернопольщине: 17 домохозяйствам рекомендовано ограничить использование воды из колодцев

В Тернопольской области 17 домохозяйств ограничены в использовании колодезной воды из-за пожара, вызванного российской атакой на инфраструктурный объект в Кременецком районе. Однако, сейчас более 11 тонн воды уже доставлено местным жителям благодаря оперативному действию благотворительных организаций и предпринимателей.

Война •   •  6473 просмотра
Пожар на Тернопольщине: 17 домохозяйствам рекомендовано ограничить использование воды из колодцев

На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены

Шестиклассник получил удар ножом в живот от сверстника во время конфликта на перемене в одной из школ Ровенской области, Украина.

Здоровье •   •  6938 просмотра
На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены

Невельское остается под контролем Украины несмотря на российские заявления - DeepState

Украинское село Невельское остается под контролем ВСУ, несмотря на сообщения о его захвате со стороны оккупантов.

Война •   •  11716 просмотра
Невельское остается под контролем Украины несмотря на российские заявления - DeepState

Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия

Французские законодатели подавляющим большинством голосов поддержали 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, обязавшись предоставить Украине военную помощь, оружие и обучение, несмотря на оппозицию со стороны ультраправых и ультралевых партий.

Война •   •  12211 просмотра
Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия

Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко объявил пять приоритетов деятельности Генерального консульства в Канаде, среди которых привлечение новой помощи для Украины, восстановление экономики и инфраструктуры, сотрудничество с украинскими организациями в Канаде, гуманитарные проекты и защита прав украинцев в провинциях Онтарио и Манитоба.

Общество •   •  13340 просмотра
Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети

Во вторник российские военные 82 раза обстреляли 14 приграничных общин Сумской области, в результате чего произошло 383 взрыва и ранения получили 6 человек, в том числе 5 детей.

Война •   •  14788 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети

Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о предоставлении Украине 6 млрд евро льготных кредитов, из которых 4,5 млрд евро будут перечислены в марте, а остальные 1,5 млрд евро - в апреле 2024 года после выполнения индикаторов реформ.

Экономика •   •  17877 просмотра
Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

Российский удар по Кривому Рогу унес жизни 3 человек, количество жертв все еще устанавливается; поисково-спасательная операция завершена, спасены 9 жителей.

Война •   •  16721 просмотра
В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА