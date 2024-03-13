Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь 8 "тяжелых" раненых, среди которых 3 детей: 4-летний и 2-месячный мальчики и 11-месячная девочка.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизни после вечерней атаки рф. Среди восьми "тяжелых" раненых - трое детей, включая 4-летнего мальчика.

Самыми маленькими пострадавшими являются 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.

Всего раненых 44 человека, из которых более двух десятков госпитализированы, а остальные будут получать лечение амбулаторно.

Напомним

12 марта российский обстрел вызвал взрыв и пожар в многоэтажке в Кривом Роге. Десятки людей ранены, среди них девять детей. Три человека погибли.

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА