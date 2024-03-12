В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию, количество пострадавших еще уточняется, передает УНН.

Чрезвычайники обследовали все квартиры разрушенных домов. Спасли девять местных жителей. российская атака унесла жизни трех человек. Мои искренние соболезнования родным погибших. Количество пострадавших еще уточняется - сообщил Лысак.

По его словам, развернуты несколько пунктов несокрушимости. С людьми, которые стали свидетелями вражеской атаки, работают психологи. За помощью к ним уже обратились более 30 горожан.

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В то же время, в ГСЧС сообщили, что в результате удара РФ по Кривому Рогу разрушениям подверглись два жилых дома в разных районах. В домах возникли пожары, которые ликвидировали работники ГСЧС.

Зафиксированы разрушения крыши, стен и балконов, в квартирах выбиты окна, поврежден автомобиль.

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Напомним,

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.