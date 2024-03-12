В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
krivoi-rogКривой Рог
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126258 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123072 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114458 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114378 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105344 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189082 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  181231 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  265508 просмотра
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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  264651 просмотра

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

Российский удар по Кривому Рогу унес жизни 3 человек, количество жертв все еще устанавливается; поисково-спасательная операция завершена, спасены 9 жителей.

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В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

На Львовщине перевернулся рейсовый автобус: травмированы 16 человек

Во Львовской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе 17-летний ребенок.

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На Львовщине перевернулся рейсовый автобус: травмированы 16 человек

Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск

Президент Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.

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Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск

Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского

Зеленский получил доклады о действиях украинских войск на поле боя, разведывательных усилиях и возможностях беспилотников дальнего радиуса действия против российских целей.

Война •   •  13106 просмотра
Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского

Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины

Еще пятеро украинских детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте 7-12 лет и 17-летний парень, были спасены из российской оккупации в Херсонской области и доставлены на подконтрольную Украине территорию, где им оказывается необходимая помощь.

Война •   •  12318 просмотра
Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины

Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу

Российский ракетный удар по Кривому Рогу разрушил часть девятиэтажного дома, вызвав пожар и человеческие жертвы, что заставило Президента Зеленского заявить о возмездии россии за ее "террористические" атаки.

Война •   •  13018 просмотра
Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу

Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине

Украина подала заявки и оценки рисков к американским и европейским авиационным регуляторам, чтобы восстановить гражданское авиасообщение в одном из своих аэропортов, хотя из-за сложных вопросов безопасности никаких сроков не установлено.

Война •   •  17044 просмотра
Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине

Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении

Российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевском направлении, где за сутки украинские защитники отбили 22 обстрела, а всего во вторник на украинском фронте произошло 78 боевых столкновений.

Война •   •  14683 просмотра
Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении

В Кривом Роге в результате удара рф количество пострадавших возросло до 48: среди них 10 детей

48 человек, в том числе 10 детей, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  15956 просмотра
В Кривом Роге в результате удара рф количество пострадавших возросло до 48: среди них 10 детей

Атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 38, еще четырех человек удалось спасти

В результате российского ракетного обстрела Кривого Рога количество жертв возросло до 38, в том числе детей, 4 человек удалось спасти, поисково-спасательные работы продолжаются, а прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  18413 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 38, еще четырех человек удалось спасти