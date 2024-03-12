Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу

Будем наносить российскому государству ответные потери - вполне справедливо. В кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский ракетный удар по Кривому Рогу, передает УНН.

... мы будем наносить российскому государству ответные потери - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины. Для разных народов наши действия сейчас спасительны - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в это время в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытия между этажами. Был пожар. Много пострадавших - более 30.

"Есть тяжело раненые. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", - резюмировал Зеленский.

Напомним,

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОВА заявил, что в результате атаки рф на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 48.