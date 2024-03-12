В Кривом Роге в результате удара рф количество пострадавших возросло до 48: среди них 10 детей

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки рф на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 48, передает УНН.

Известно уже о 10 детях и 38 взрослых, пострадавших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. россия - страна-террорист - сообщил Лысак.

Напомним

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога количество жертв возросло до 38, в том числе детей, 4 человек удалось спасти, поисково-спасательные работы продолжаются, а прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.