Николаев: в результате вражеского удара ранены 5 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  146756 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  162162 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  163761 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  155273 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  115372 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128375 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121151 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129189 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141785 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128699 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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За прошедшие сутки Силы обороны отбили прорыв трех российских ДРГ на Сумщине

Вчера в Сумской области Вооруженные силы Украины отбили попытки трех российских диверсионно-разведывательных групп проникнуть вглубь территории Украины.

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За прошедшие сутки Силы обороны отбили прорыв трех российских ДРГ на Сумщине

В Киеве с завтрашнего дня в одном из районов частично ограничат движение транспорта

С 18 по 20 марта в Голосеевском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ на улично-дорожной сети.

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В Киеве с завтрашнего дня в одном из районов частично ограничат движение транспорта

За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 142 российских оккупантов, зенитную установку, пушки, минометы, средства радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику на юге Украины.

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За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки

Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким

В Николаеве зафиксировано два вражеских обстрела со стороны Одессы.

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Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким

Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что компромисс между Украиной и россией по прекращению конфликта пока невозможен, но может наступить время, когда обе стороны поймут, что продолжение войны означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

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Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии

Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго

В результате массированных обстрелов в Сумской и Харьковской областях были обесточены более 8,6 тыс. потребителей, а более 130 остались без газа.

Война •   •  22431 просмотра
Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго

И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге

Генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал кадры, на которых украинские ПВО каждую ночь успешно сбивают вражеские "шахеды" на южном направлении.

Война •   •  21435 просмотра
И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге

В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство, обязав его являться к следователю, прокурору или суду по каждому требованию.

политика •   •  22624 просмотра
В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева

Усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Отметив, что Дания первая из Скандинавских стран, которая заключила соглашение по безопасности с Украиной.

Война •   •  24370 просмотра
Усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас - Зеленский