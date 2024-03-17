Николаев: в результате вражеского удара ранены 5 человек

В воскресенье, 17 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Местные власти заявили о нескольких прилетах, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.

Сейчас ситуация такова. Повреждено много частных домов - окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Повреждены машины. 5 человек получили ранения, - говорится в сообщении.

Детали

Более подробная цифрмация будет сообщена позже, после обследования районов прилетов.

Напомним

Днем, 17 марта, враг нанес удар по Николаеву. В городе зафиксировано два прилета, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.