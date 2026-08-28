В Запорожье до пяти человек возросло число пострадавших в результате удара рф по ТЦ

Число пострадавших в результате атаки рф на ТЦ в Запорожье увеличилось до 5, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.

Запорожье: в результате удара российского БпЛА 5 человек получили ранения - сообщили в ГСЧС.

Из-за вражеской атаки на территории одного из торговых центров произошло возгорание. "Спасатели ликвидировали пожар на общей площади около 14 тысяч кв. м. Работа по ликвидации пожара осложнялась постоянными угрозами повторных вражеских атак, из-за которых спасатели прерывали тушение и отходили в укрытие", - отметили в ГСЧС.

Количество травмированных уточняется. Аварийно-спасательные работы, как указано, завершены.

Последствия атаки рф также показали в Запорожской областной прокуратуре.

Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье