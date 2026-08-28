Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Киев • УНН
Российский дрон попал в строительный гипермаркет в Запорожье. Возник пожар площадью около 2 тысяч кв. м, пострадали четыре человека.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Четыре человека пострадали в результате атаки рф дроном на строительный гипермаркет в Запорожье, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.
Уже четыре человека ранены: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье
Глава ОВА указал, что "российский дрон ударил по строительному гипермаркету. Возник пожар площадью около двух тысяч квадратных метров. Ранения получили четыре человека".
рф ударила по ТЦ в Запорожье, есть пострадавший28.08.26, 08:47 • 1810 просмотров