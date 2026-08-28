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Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье

Киев • УНН

 • 10439 просмотра

Российский дрон попал в строительный гипермаркет в Запорожье. Возник пожар площадью около 2 тысяч кв. м, пострадали четыре человека.

Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Четыре человека пострадали в результате атаки рф дроном на строительный гипермаркет в Запорожье, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.

Уже четыре человека ранены: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье

- написал Фёдоров.

Глава ОВА указал, что "российский дрон ударил по строительному гипермаркету. Возник пожар площадью около двух тысяч квадратных метров. Ранения получили четыре человека".

рф ударила по ТЦ в Запорожье, есть пострадавший28.08.26, 08:47 • 1810 просмотров

Юлия Шрамко

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