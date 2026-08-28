рф ударила по ТЦ в Запорожье, есть пострадавший
Киев • УНН
В Запорожье российская атака повредила торговый центр. Одному человеку потребовалась помощь врачей.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
россия нанесла удар по ТЦ в Запорожье, известно об одном пострадавшем, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров, показав последствия, пишет УНН.
Враг в очередной раз нанёс удар по территории торгового центра в Запорожье. В результате атаки повреждено здание. Предварительно, одному человеку требуется помощь врачей
Местные медиа сообщают, что речь идёт об "Эпицентре".
Удар по ТЦ в Харькове россияне нанесли дроном с меш-модемом и видели цель, число пострадавших выросло - прокуратура27.08.26, 16:36 • 5168 просмотров