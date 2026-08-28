рф вдарила по ТЦ у Запоріжжі, є постраждалий
Київ • УНН
У Запоріжжі російська атака пошкодила торговельний центр. Одна людина потребує допомоги лікарів.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
росія вдарила по ТЦ Запоріжжя, відомо про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, показавши наслідки, пише УНН.
Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів
Місцеві медіа повідомляють, що йдеться про "Епіцентр".
Удар по ТЦ у Харкові росіяни завдали дроном з меш-модемом і бачили ціль, кількість постраждалих зросла - прокуратура27.08.26, 16:36 • 5164 перегляди