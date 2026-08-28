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рф вдарила по ТЦ у Запоріжжі, є постраждалий

Київ • УНН

 • 506 перегляди

У Запоріжжі російська атака пошкодила торговельний центр. Одна людина потребує допомоги лікарів.

рф вдарила по ТЦ у Запоріжжі, є постраждалий
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

росія вдарила по ТЦ Запоріжжя, відомо про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, показавши наслідки, пише УНН.

Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів

- написав Федоров.

Місцеві медіа повідомляють, що йдеться про "Епіцентр".

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Юлія Шрамко

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