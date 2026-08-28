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Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі

Київ • УНН

 • 10051 перегляди

Російський дрон влучив у будівельний гіпермаркет у Запоріжжі. Спалахнула пожежа площею близько 2 тисяч кв. м, постраждали четверо людей.

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Четверо людей постраждали внаслідок атаки рф дроном на будівельний гіпермаркет у Запоріжжі, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах, пише УНН.

Уже чотири людини поранені: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- написав Федоров.

Голова ОВА вказав, що "російський дрон ударив по будівельному гіпермаркету. Виникла пожежа, площею біля двох тисяч квадратних метрів. Поранень дістали чотири людини".

рф вдарила по ТЦ у Запоріжжі, є постраждалий28.08.26, 08:47 • 1788 переглядiв

Юлія Шрамко

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