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У Запоріжжі до п'яти зросла кількість постраждалих через удар рф по ТЦ

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Російський БпЛА вдарив по торговому центру в Запоріжжі, поранивши п’ятьох людей. Пожежу на 14 тисячах кв. м ліквідували.

У Запоріжжі до п'яти зросла кількість постраждалих через удар рф по ТЦ

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на ТЦ у Запоріжжі збільшилася до 5, повідомили у п'ятницю у ДСНС України і показали наслідки, пише УНН.

Запоріжжя: внаслідок удару російським БпЛА 5 людей отримали поранення

- повідомили у ДСНС.

Через ворожу атаку на території одного з торгових центрів сталося займання. "Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі близько 14 тисяч кв. м. Робота з ліквідації пожежі ускладнювалася постійними загрозами повторних ворожих атак, через які рятувальники переривали гасіння та відходили в укриття", - зазначили у ДСНС.

Кількість травмованих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи, як вказано, завершені.

Наслідки атаки рф показали також у Запорізькій обласній прокуратурі.

Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі28.08.26, 09:20 • 27147 переглядiв

Юлія Шрамко

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