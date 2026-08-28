У Запоріжжі до п'яти зросла кількість постраждалих через удар рф по ТЦ
Київ • УНН
Російський БпЛА вдарив по торговому центру в Запоріжжі, поранивши п’ятьох людей. Пожежу на 14 тисячах кв. м ліквідували.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на ТЦ у Запоріжжі збільшилася до 5, повідомили у п'ятницю у ДСНС України і показали наслідки, пише УНН.
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Через ворожу атаку на території одного з торгових центрів сталося займання. "Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі близько 14 тисяч кв. м. Робота з ліквідації пожежі ускладнювалася постійними загрозами повторних ворожих атак, через які рятувальники переривали гасіння та відходили в укриття", - зазначили у ДСНС.
Кількість травмованих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи, як вказано, завершені.
Наслідки атаки рф показали також у Запорізькій обласній прокуратурі.
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