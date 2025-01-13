В Южной Корее подтвердили потерю по меньшей мере 3 тыс. солдат КНДР в войне на стороне рф

Количество погибших и раненых северокорейских войск в войне на стороне россии превысило 3 000 человек, включая примерно 300 погибших и 2 700 раненых, сообщило законодателям в понедельник разведывательное агентство Южной Кореи (NIS). Об этом пишет агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

NIS объясняет "массовые потери" северокорейских солдат их "непониманием современной войны", в том числе "бесполезной" стрельбой по беспилотникам с большого расстояния, на основе анализа недавно полученной видеозаписи боевых действий.

Шпионское агентство также сообщило, что Северная Корея подчеркивает своим солдатам необходимость убить себя, чтобы не попасть в плен к украинским военным.

Относительно недавнего видео, которое Украина обнародовала о двух раненых северокорейских солдат в западной Курской области россии, представитель южнокорейский законодатель Ли Сон Квен сказал: "Военнопленные не выражали намерения приехать в Южную Корею".

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В почти трехминутном видео, обнародованном Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, один из солдат ответил, что хочет остаться в Украине, когда его спросили, хочет ли он вернуться домой.

Солдат также отметил, что не знал, что его отправили на войну против Украины, и покачал головой, когда его спросили, знал ли он, что воюет против Украины.

По оценкам NIS, эти двое солдат служили в Главном разведывательном управлении, ключевом северокорейском военном разведывательном агентстве.

Ранее

Президент Украины сообщал, что КНДР потеряла 4 тысячи военных в войне на стороне россии. Северокорейские военные сейчас действуют на территории курской области рф.

В воскресенье, 12 января, Зеленский заявил о готовности Украины передать северокорейских военных, которых украинские бойцы взяли в плен - в обмен на освобождение украинских военных из российского плена.