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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Южной Корее подтвердили потерю по меньшей мере 3 тыс. солдат КНДР в войне на стороне рф

В Южной Корее подтвердили потерю по меньшей мере 3 тыс. солдат КНДР в войне на стороне рф

Киев  •  УНН

 • 8169 просмотра

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По данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла более 3000 военных в войне на стороне рф, включая 300 погибших. Пленные северокорейские солдаты признались, что не знали об участии в войне против Украины.

Количество погибших и раненых северокорейских войск в войне на стороне россии превысило 3 000 человек, включая примерно 300 погибших и 2 700 раненых,  сообщило законодателям в понедельник разведывательное агентство Южной Кореи (NIS). Об этом пишет агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

NIS объясняет "массовые потери" северокорейских солдат их "непониманием современной войны", в том числе "бесполезной" стрельбой по беспилотникам с большого расстояния, на основе анализа недавно полученной видеозаписи боевых действий.

Шпионское агентство также сообщило, что Северная Корея подчеркивает своим солдатам необходимость убить себя, чтобы не попасть в плен к украинским военным.

Относительно недавнего видео, которое Украина обнародовала о двух раненых северокорейских солдат в западной Курской области россии, представитель южнокорейский законодатель Ли Сон Квен сказал: "Военнопленные не выражали намерения приехать в Южную Корею".

В СБУ рассказали детали о взятых в плен военных КНДР на курщине: видео11.01.25, 14:19 • 48693 просмотра

В почти трехминутном видео, обнародованном Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, один из солдат ответил, что хочет остаться в Украине, когда его спросили, хочет ли он вернуться домой.

Солдат также отметил, что не знал, что его отправили на войну против Украины, и покачал головой, когда его спросили, знал ли он, что воюет против Украины.

По оценкам NIS, эти двое солдат служили в Главном разведывательном управлении, ключевом северокорейском военном разведывательном агентстве.

Ранее

Президент Украины сообщал, что КНДР потеряла 4 тысячи военных в войне на стороне россии. Северокорейские военные сейчас действуют на территории курской области рф.

В воскресенье, 12 января,  Зеленский заявил о готовности Украины передать северокорейских военных, которых украинские бойцы взяли в плен - в обмен на освобождение украинских военных из российского плена.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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