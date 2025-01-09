КНДР втратила вже 4 тис. солдатів у війні на боці рф - Зеленський

Північна Корея вже втратила у російській війні проти України 4 тис. військових. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну", передає УНН.

путін почав наймати солдатів з Північної Кореї, щоб ця війна продовжувалася. Північна Корея вивчає сучасну війну, вони не цінують своїх людей. Вони втрачають їх - 4 тис. станом на зараз - сказав Зеленський.

Доповнення

7 січня повідомлялося, що не Курщині Сили спеціальних операцій ЗС України знищили групу військовослужбовців Північної Кореї.

31 грудня 2024 року глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що росія використовує північнокорейських солдатів поки що в курській області.