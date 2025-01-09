КНДР потеряла уже 4 тыс. солдат в войне на стороне рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил, что КНДР потеряла 4 тысячи военных в войне на стороне россии. Северокорейские военные сейчас действуют на территории курской области рф.
Северная Корея уже потеряла в российской войне против Украины 4 тыс. военных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания «Рамштайн», передает УНН.
путин начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы эта война продолжалась. Северная Корея изучает современную войну, они не ценят своих людей. Они теряют их - 4 тыс. по состоянию на сейчас
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7 января сообщалось, что на Курщине Силы специальных операций ВС Украины уничтожили группу военнослужащих Северной Кореи.
31 декабря 2024 года глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что россия использует северокорейских солдат пока что в курской области.