КНДР потеряла уже 4 тыс. солдат в войне на стороне рф - Зеленский

Северная Корея уже потеряла в российской войне против Украины 4 тыс. военных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания «Рамштайн», передает УНН.

путин начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы эта война продолжалась. Северная Корея изучает современную войну, они не ценят своих людей. Они теряют их - 4 тыс. по состоянию на сейчас