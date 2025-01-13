У Південній Кореї підтвердили втрату щонайменше 3 тис. солдатів КНДР у війні на боці рф
Київ • УНН
За даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила понад 3000 військових у війні на боці рф, включаючи 300 загиблих. Полонені північнокорейські солдати зізналися, що не знали про участь у війні проти України.
Кількість загиблих і поранених північнокорейських військ у війні на боці росії перевищила 3 000 осіб, включно з приблизно 300 загиблими і 2 700 пораненими, повідомило законодавцям у понеділок розвідувальне агентство Південної Кореї (NIS). Про це пише агентство Yonhap, передає УНН.
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NIS пояснює "масові втрати" північнокорейських солдатів їхнім "нерозумінням сучасної війни", в тому числі "марною" стріляниною по безпілотниках з великої відстані, на основі аналізу нещодавно отриманого відеозапису бойових дій.
Шпигунське агентство також повідомило, що Північна Корея наголошує своїм солдатам на необхідності вбити себе, щоб не потрапити в полон до українських військових.
Щодо нещодавнього відео, яке Україна оприлюднила про двох поранених північнокорейських солдатів у західній Курській області росії, представник південнокорейський законодавець Лі Сон Квен сказав: "Військовополонені не висловлювали наміру приїхати до Південної Кореї".
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У майже трихвилинному відео, оприлюдненому Президентом України Володимиром Зеленським у неділю, один із солдатів відповів, що хоче залишитися в Україні, коли його запитали, чи хоче він повернутися додому.
Солдат також зазначив, що не знав, що його відправили на війну проти України, і похитав головою, коли його запитали, чи знав він, що воює проти України.
За оцінками NIS, ці двоє солдатів служили в Головному розвідувальному управлінні, ключовому північнокорейському військовому розвідувальному агентстві.
Раніше
Президент України повідомляв, що КНДР втратила 4 тисячі військових у війні на боці росії. Північнокорейські військові наразі діють на території курської області рф.
У неділю, 12 січня, Зеленський заявив про готовність України передати північнокорейських військових, яких українські бійці взяли в полон - в обмін на звільнення українських військових з російського полону.