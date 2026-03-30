В Европе неизвестные украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Швейцарский продовольственный гигант Nestle в субботу сообщил, что грузовик с 413 793 плитками новой линейки KitKat отправился из центральной Италии для доставки шоколада по всей Европе, но так и не добрался до запланированного пункта назначения в Польше. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что грузовик до сих пор не найден, а место его исчезновения не сообщается.

В отдельном заявлении, опубликованном в субботу, KitKat сообщил, что похищенные плитки можно отследить по уникальному коду партии. Любой, кто сканирует номера партий похищенного шоколада, получит инструкции, как связаться с KitKat.

Nestle также сообщила, что цены на кондитерские изделия выросли на 10,6% за квартал.

В воскресенье представитель Nestle обнародовал дополнительное обновление: "Мы можем подтвердить, что во время транспортировки между нашей фабрикой в Центральной Италии и пунктом назначения в Польше было украдено 12 тонн продукции KitKat.

Мы тесно сотрудничаем с местными властями и партнерами цепочки поставок для проведения расследования".

В компании сообщили, что безопасность потребителей не под угрозой, а поставки остались без изменений.

Дополнение

В прошлом году Nestle объявила планы сократить около 16 000 рабочих мест в мире, переходя на автоматизацию для уменьшения затрат.

Руководитель потребительского гиганта заявил, что компании необходимо "быстрее меняться" и обеспечить свое будущее "как лидера в своей отрасли".

Nestle, которая также производит бытовые пищевые бренды, такие как Nescafe и Cheerios, имеет около 277 000 сотрудников в разных странах мира.

Филипп Навратил, тогдашний генеральный директор Nestle, сказал: "Мир меняется, и Nestle должна меняться быстрее.

Это будет включать принятие трудных, но необходимых решений по сокращению персонала в течение следующих двух лет. Мы будем делать это с уважением и прозрачностью".

В Италии из музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро