В Европе неизвестные украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Из Италии в Польшу не доехала фура с 413 тысячами шоколадок Nestle. Компания отслеживает украденную партию по кодам и сотрудничает с правоохранительными органами.
Швейцарский продовольственный гигант Nestle в субботу сообщил, что грузовик с 413 793 плитками новой линейки KitKat отправился из центральной Италии для доставки шоколада по всей Европе, но так и не добрался до запланированного пункта назначения в Польше. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что грузовик до сих пор не найден, а место его исчезновения не сообщается.
В отдельном заявлении, опубликованном в субботу, KitKat сообщил, что похищенные плитки можно отследить по уникальному коду партии. Любой, кто сканирует номера партий похищенного шоколада, получит инструкции, как связаться с KitKat.
Nestle также сообщила, что цены на кондитерские изделия выросли на 10,6% за квартал.
В воскресенье представитель Nestle обнародовал дополнительное обновление: "Мы можем подтвердить, что во время транспортировки между нашей фабрикой в Центральной Италии и пунктом назначения в Польше было украдено 12 тонн продукции KitKat.
Мы тесно сотрудничаем с местными властями и партнерами цепочки поставок для проведения расследования".
В компании сообщили, что безопасность потребителей не под угрозой, а поставки остались без изменений.
Дополнение
В прошлом году Nestle объявила планы сократить около 16 000 рабочих мест в мире, переходя на автоматизацию для уменьшения затрат.
Руководитель потребительского гиганта заявил, что компании необходимо "быстрее меняться" и обеспечить свое будущее "как лидера в своей отрасли".
Nestle, которая также производит бытовые пищевые бренды, такие как Nescafe и Cheerios, имеет около 277 000 сотрудников в разных странах мира.
Филипп Навратил, тогдашний генеральный директор Nestle, сказал: "Мир меняется, и Nestle должна меняться быстрее.
Это будет включать принятие трудных, но необходимых решений по сокращению персонала в течение следующих двух лет. Мы будем делать это с уважением и прозрачностью".
