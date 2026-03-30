В Европе неизвестные украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

ukenru
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.3м/с
58%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42696 просмотра
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну10:07 • 11403 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 24155 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16408 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 9134 просмотра
публикации
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16413 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 24160 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42701 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 52874 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 78914 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Ольга Фреймут
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 1668 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 9140 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 34861 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 34346 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 34915 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Фильм
Шахед-136

В Европе неизвестные украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

Из Италии в Польшу не доехала фура с 413 тысячами шоколадок Nestle. Компания отслеживает украденную партию по кодам и сотрудничает с правоохранительными органами.

Швейцарский продовольственный гигант Nestle в субботу сообщил, что грузовик с 413 793 плитками новой линейки KitKat отправился из центральной Италии для доставки шоколада по всей Европе, но так и не добрался до запланированного пункта назначения в Польше. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что грузовик до сих пор не найден, а место его исчезновения не сообщается.

В отдельном заявлении, опубликованном в субботу, KitKat сообщил, что похищенные плитки можно отследить по уникальному коду партии. Любой, кто сканирует номера партий похищенного шоколада, получит инструкции, как связаться с KitKat.

Nestle также сообщила, что цены на кондитерские изделия выросли на 10,6% за квартал.

В воскресенье представитель Nestle обнародовал дополнительное обновление: "Мы можем подтвердить, что во время транспортировки между нашей фабрикой в Центральной Италии и пунктом назначения в Польше было украдено 12 тонн продукции KitKat.

Мы тесно сотрудничаем с местными властями и партнерами цепочки поставок для проведения расследования".

В компании сообщили, что безопасность потребителей не под угрозой, а поставки остались без изменений.

Дополнение

В прошлом году Nestle объявила планы сократить около 16 000 рабочих мест в мире, переходя на автоматизацию для уменьшения затрат.

Руководитель потребительского гиганта заявил, что компании необходимо "быстрее меняться" и обеспечить свое будущее "как лидера в своей отрасли".

Nestle, которая также производит бытовые пищевые бренды, такие как Nescafe и Cheerios, имеет около 277 000 сотрудников в разных странах мира.

Филипп Навратил, тогдашний генеральный директор Nestle, сказал: "Мир меняется, и Nestle должна меняться быстрее.

Это будет включать принятие трудных, но необходимых решений по сокращению персонала в течение следующих двух лет. Мы будем делать это с уважением и прозрачностью".

В Италии из музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро30.03.26, 06:34 • 5972 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Тренд
Бренд
Италия
Польша