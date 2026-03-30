У Європі невідомі вкрали вантажівку з 12 тоннами батончиків KitKat

Київ • УНН

 • 1690 перегляди

З Італії до Польщі не доїхала фура з 413 тисячами шоколадок Nestle. Компанія відстежує вкрадену партію за кодами та співпрацює з правоохоронцями.

Швейцарський продовольчий гігант Nestle у суботу повідомив, що вантажівка з 413 793 плитками нової лінійки KitKat вирушила з центральної Італії для доставки шоколаду по всій Європі, але так і не дісталася запланованого пункту призначення у Польщі. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вантажівка досі не знайдена, а місце її зникнення не повідомляється.

В окремій заяві, опублікованій у суботу, KitKat повідомив, що викрадені плитки можна відстежити за унікальним кодом партії. Будь-хто, хто скануватиме номери партій викраденого шоколаду, отримає інструкції, як зв’язатися з KitKat.

Nestle також повідомила, що ціни на кондитерські вироби зросли на 10,6% за квартал.

У неділю речник Nestle оприлюднив додаткове оновлення: "Ми можемо підтвердити, що під час транспортування між нашою фабрикою у Центральній Італії та пунктом призначення в Польщі було вкрадено 12 тонн продукції KitKat.

Ми тісно співпрацюємо з місцевими органами влади та партнерами ланцюга постачання для проведення розслідування".

У компанії повідомили, що безпека споживачів не під загрозою, а постачання залишилося без змін.

Доповнення

Минулого року Nestle оголосила плани скоротити близько 16 000 робочих місць у світі, переходячи на автоматизацію для зменшення витрат.

Керівник споживчого гіганта заявив, що компанії необхідно "швидше змінюватися" і забезпечити своє майбутнє "як лідера у своїй галузі".

Nestle, яка також виробляє побутові харчові бренди, такі як Nescafe та Cheerios, має близько 277 000 співробітників у різних країнах світу.

Філіпп Навратіл, тодішній генеральний директор Nestle, сказав: "Світ змінюється, і Nestle повинна змінюватися швидше.

Це включатиме прийняття важких, але необхідних рішень щодо скорочення персоналу протягом наступних двох років. Ми робитимемо це з повагою та прозорістю".

