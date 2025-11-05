ukenru
В Европе готовят совместный план быстрого перемещения войск "на случай войны"

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Еврокомиссия разрабатывает план "военного Шенгена" с целью обеспечить быструю транспортировку техники и личного состава армии в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

В Европе готовят совместный план быстрого перемещения войск "на случай войны"

Европейский Союз готовится к быстрой транспортировке военных сил и возможной эвакуации раненых в случае конфликта с Россией. Европейская комиссия пообещала представить уже в середине ноября "военный Шенген", который предусматривает отмену пограничного контроля в случае необходимости.

Пишет УНН со ссылкой на RMF FM. 

Подробности

Чиновники Европейской комиссии (ЕК) обсуждают "военный Шенген", имея в виду отмену пограничного контроля, в рамках разработки пошагового плана военной мобильности ЕС, в случае начала реальных боевых действий на территории стран содружества. 

План состоит в создании зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов. Все это для обеспечения эффективной транспортировки солдат и военной техники в случае войны или серьезного кризиса, пишет Radio Muzyka Fakty.

Европейская Комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС 19 ноября.

- передает корреспондент RMF FM.

Недавно депутат Европарламента Дариуш Йонский из Комитета обороны Европейского парламента отметил, что европейские мосты, дороги и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, солдат и военных припасов.

Транспортировка танков с Запада на Восточный фланг может привести к застреванию танков в туннелях и сложной бюрократии, а мосты не выдержат проезда этих транспортных средств

- предупреждает член комитета Европарламента по вопросам обороны.

Итак, среди основных задач - устранение препятствий в транспортировке.

Также ЕК работает над стандартизацией правил по трансграничным перевозкам. Пока что военные перевозки часто вынуждены ждать несколько дней разрешения на транзит.

Напомним

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО гораздо раньше 2036 года, как прогнозируют в разведках Украины и западных стран. Об этом указывали аналитики Института изучения войны (ISW) в одном из материалов в начале октября 2025 года. 

Игорь Тележников

