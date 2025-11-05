В Европе готовят совместный план быстрого перемещения войск "на случай войны"

Европейский Союз готовится к быстрой транспортировке военных сил и возможной эвакуации раненых в случае конфликта с Россией. Европейская комиссия пообещала представить уже в середине ноября "военный Шенген", который предусматривает отмену пограничного контроля в случае необходимости.

Пишет УНН со ссылкой на RMF FM.

Чиновники Европейской комиссии (ЕК) обсуждают "военный Шенген", имея в виду отмену пограничного контроля, в рамках разработки пошагового плана военной мобильности ЕС, в случае начала реальных боевых действий на территории стран содружества.

План состоит в создании зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов. Все это для обеспечения эффективной транспортировки солдат и военной техники в случае войны или серьезного кризиса, пишет Radio Muzyka Fakty.

Недавно депутат Европарламента Дариуш Йонский из Комитета обороны Европейского парламента отметил, что европейские мосты, дороги и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, солдат и военных припасов.

Транспортировка танков с Запада на Восточный фланг может привести к застреванию танков в туннелях и сложной бюрократии, а мосты не выдержат проезда этих транспортных средств