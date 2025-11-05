У Європі готують спільний план швидкого переміщення військ "на випадок війни"

Європейський Союз готується до швидкого транспортування військових сил та можливої евакуації поранених у разі конфлікту з росією. Європейська комісія пообіцяла представити вже у середині листопада "військовий Шенген", який передбачає скасування прикордонного контролю у разі необхідності.

Пише УНН із посиланням на RMF FM.

Посадовці Європейської комісії (ЄК) обговорюють "військовий Шенген", маючи на увазі скасування прикордонного контролю, у рамках розробки покрокового плану військової мобільності ЄС, у разі початку реальних бойових дій на території країн співдружності.

План полягає у створенні зони військової мобільності ЄС з гармонізованими правилами та процедурами, а також мережею наземних коридорів, аеропортів та морських портів. Все це для забезпечення ефективного транспортування солдатів та військової техніки у разі війни чи серйозної кризи, пише Radio Muzyka Fakty.

Нещодавно депутат Європарламенту Даріуш Йонський з Комітету оборони Європейського парламенту зауважив, що європейські мости, дороги та залізниці непридатні для швидкого переміщення танків, солдатів та військових припасів.

Транспортування танків із Заходу на Східний фланг може призвести до застрягання танків у тунелях та складної бюрократії, а мости не витримають проїзду цих транспортних засобів