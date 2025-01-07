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В Евпатории на побережье обнаружили участки загрязнения мазутом

В Евпатории на побережье обнаружили участки загрязнения мазутом

Киев  •  УНН

 • 3469 просмотра

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На побережье оккупированной Евпатории обнаружены новые участки загрязнения мазутом после аварии российских танкеров. В Севастополе уже собрано более 126 тонн мазута, погибло более 30 дельфинов.

В аннексированной Евпатории на побережье обнаружили участки загрязнения мазутом, который распространяется в результате аварии двух танкеров рф в Керченском проливе. Об этом сообщил глава так называемой российской городской администрации александр юрьев, передает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же начали сбор загрязненного грунта и ликвидацию последствий выбросов", - отметил он.

В то же время так называемый российский глава севастополя михаил Развожаев заявил, что в городе новые пятна мазута были обнаружены на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи.

Всего с начала работ в Севастополе собрали и вывезли для утилизации 126,3 тонны мазута, отметил чиновник.

Напомним

Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.

Также отмечается, что после аварии танкеров "Волгонефть" погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.

Из-за разлива мазута в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц - биолог7 янв. 2025, 17:27 • 12108 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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