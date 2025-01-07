У Євпаторії на узбережжі виявили ділянки забруднення мазутом
Київ • УНН
На узбережжі окупованої Євпаторії виявлено нові ділянки забруднення мазутом після аварії російських танкерів. У Севастополі вже зібрано понад 126 тонн мазуту, загинуло більше 30 дельфінів.
В анексованій Євпаторії на узбережжі виявили ділянки забруднення мазутом, який поширюється в результаті аварії двох танкерів рф у Керченській протоці. Про це повідомив голова так званої російської міської адміністрації олександр юр'єв, передає Крим.Реалії, пише УНН.
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На узбережжі Євпаторії виявлено поодинокі ділянки, забруднені мазутом. Комунальні служби до цього були готові, відразу ж розпочали збирання забрудненого ґрунту та ліквідацію наслідків викидів", – зазначив він.
Водночас так званий російський глав Севастополя михайло развожаєв заявив, що у місті нові плями мазуту були виявлені на Яшмовому пляжі та в Козачій бухті в районі 35-ї берегової батареї.
Загалом з початку робіт у Севастополі зібрали та вивезли для утилізації 126,3 тонни мазуту, зазначив чиновник.
Нагадаємо
Узбережжя окупованих Феодосії, Алушти та Судака постраждало від забруднення мазутом. Супутникові знімки показали плями біля портів та вздовж берегової лінії, а екологи попереджають про можливі наслідки.
Також зазначається, що після аварії танкерів "Волгонефть" загинуло понад 30 дельфінів біля берегів окупованого Криму. Мазутне забруднення простягається на кілометри.
Через розлив мазуту в Керченській протоці вже загинуло близько 15-20 тисяч птахів - біолог07.01.25, 19:27 • 20293 перегляди