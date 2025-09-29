В ЕС собираются шире обсудить "стену дронов" в октябре - Еврокомиссия

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 2056 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9698 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9748 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15928 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10064 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26446 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48085 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69849 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50628 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярные новости
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 10410 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 11897 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19242 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12055 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9164 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы12:39 • 524 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 9706 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9548 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12278 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 72018 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Андрей Сибига
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Польша
Европа
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 4472 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19432 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 26403 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 36115 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 99262 просмотра
Актуальное
ТикТок
Instagram
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot

В ЕС собираются шире обсудить "стену дронов" в октябре - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Встреча по предложенной ЕС "стене дронов" была "продуктивным начальным обменом". Следующие шаги предусматривают обсуждение с другими государствами-членами ЕС в более широком формате.

В ЕС собираются шире обсудить "стену дронов" в октябре - Еврокомиссия

Встреча в прошлую пятницу по предложенной ЕС "стене дронов" была "продуктивным первоначальным обменом", и следующие шаги предусматривают обсуждение с другими государствами-членами ЕС в более широком формате, сообщил во время брифинга в понедельник спикер Еврокомиссии по вопросам обороны Тома Ренье, пишет УНН.

Детали

По его словам, в Еврокомиссии "полностью разделяют ощущение срочности". "Именно поэтому эта встреча была организована с семью государствами-членами, находящимися на передовой, с Данией, Словакией, Венгрией и Украиной. После этих обсуждений, я имею в виду, комиссар Кубилюс также имел возможность объяснить это. Это был продуктивный первоначальный обмен, где мы также многому научились от Украины, возможностям Украины в отношении войны дронов", - указал он.

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас26.09.25, 16:31 • 57262 просмотра

Теперь, что касается следующих шагов, то теперь это нужно обсудить с другими государствами-членами в более широком формате. Это будет сделано в октябре в рамках саммитов Совета (ЕС)

- сказал Ренье.

Он отметил, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс упоминал о графике в рамках года для реализации инициативы, и заявил, что "нам нужно быть реалистами". "Теперь мы будем тесно сотрудничать с нашими государствами-членами, чтобы убедиться, что мы можем это сделать", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он также напомнил, что представители НАТО присутствовали на встрече в пятницу. "Поэтому мы всегда говорили, что это правда, что, конечно, наше сотрудничество с нашими партнерами по НАТО остается", - подчеркнул Ренье.

По вопросу сбивания любых нарушителей он был осторожен в ответе.

"Я был бы очень осторожен и опять же, отдал бы государствам-членам руководящую роль, когда речь идет об их национальной компетенции. Многое из этого остается в руках государств-членов", - подчеркнул Ренье.

Еврокомиссар по обороне признал ограниченные возможности ЕС по обнаружению беспилотников: настаивает на необходимости "стены дронов"29.09.25, 14:00 • 1238 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Андрюс Кубилиус
Европейская комиссия
НАТО
Дания
Словакия
Венгрия
Украина