В ЕС собираются шире обсудить "стену дронов" в октябре - Еврокомиссия

Встреча в прошлую пятницу по предложенной ЕС "стене дронов" была "продуктивным первоначальным обменом", и следующие шаги предусматривают обсуждение с другими государствами-членами ЕС в более широком формате, сообщил во время брифинга в понедельник спикер Еврокомиссии по вопросам обороны Тома Ренье, пишет УНН.

Детали

По его словам, в Еврокомиссии "полностью разделяют ощущение срочности". "Именно поэтому эта встреча была организована с семью государствами-членами, находящимися на передовой, с Данией, Словакией, Венгрией и Украиной. После этих обсуждений, я имею в виду, комиссар Кубилюс также имел возможность объяснить это. Это был продуктивный первоначальный обмен, где мы также многому научились от Украины, возможностям Украины в отношении войны дронов", - указал он.

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас

Теперь, что касается следующих шагов, то теперь это нужно обсудить с другими государствами-членами в более широком формате. Это будет сделано в октябре в рамках саммитов Совета (ЕС) - сказал Ренье.

Он отметил, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс упоминал о графике в рамках года для реализации инициативы, и заявил, что "нам нужно быть реалистами". "Теперь мы будем тесно сотрудничать с нашими государствами-членами, чтобы убедиться, что мы можем это сделать", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он также напомнил, что представители НАТО присутствовали на встрече в пятницу. "Поэтому мы всегда говорили, что это правда, что, конечно, наше сотрудничество с нашими партнерами по НАТО остается", - подчеркнул Ренье.

По вопросу сбивания любых нарушителей он был осторожен в ответе.

"Я был бы очень осторожен и опять же, отдал бы государствам-членам руководящую роль, когда речь идет об их национальной компетенции. Многое из этого остается в руках государств-членов", - подчеркнул Ренье.

Еврокомиссар по обороне признал ограниченные возможности ЕС по обнаружению беспилотников: настаивает на необходимости "стены дронов"