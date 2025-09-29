У ЄС збираються ширше обговорити "стіну дронів" у жовтні - Єврокомісія

Зустріч минулої п'ятниці щодо запропонованої ЄС "стіни дронів" була "продуктивним початковим обміном", і наступні кроки передбачають обговорення з іншими державами-членами ЄС у ширшому форматі, повідомив під час брифінгу у понеділок речник Єврокомісії з питань оборони Тома Реньє, пише УНН.

З його слів, у Єврокомісії "повністю поділяють відчуття терміновості". "Саме тому цю зустріч було організовано з сімома державами-членами, що знаходяться на передовій, з Данією, Словаччиною, Угорщиною та Україною. Після цих обговорень, я маю на увазі, комісар Кубілюс також мав можливість пояснити це. Це був продуктивний початковий обмін, де ми також багато чого навчилися від України, спроможностей України щодо війни дронів", - вказав він.

Тепер, що стосується наступних кроків, то тепер це потрібно обговорити з іншими державами-членами у ширшому форматі. Це буде зроблено в жовтні в межах самітів Ради (ЄС) - сказав Реньє.

Він зауважив, що єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс згадував про графік у межах року для реалізації ініціативи, і заявив, що "нам потрібно бути реалістами". "Тепер ми будемо тісно співпрацювати з нашими державами-членами, щоб переконатися, що ми можемо це зробити", - наголосив речник Єврокомісії.

Він також нагадав, що представники НАТО були присутні на зустрічі у п'ятницю. "Тому ми завжди говорили, що це правда, що, звичайно, наша співпраця з нашими партнерами по НАТО залишається", - наголосив Реньє.

Щодо питання збивання будь-яких порушників, він був обережний у відповіді.

"Я був би дуже обережним і знову ж таки, віддав би державам-членам керівну роль, коли йдеться про їхню національну компетенцію. Багато з цього залишається в руках держав-членів", - підкреслив Реньє.

