У ЄС збираються ширше обговорити "стіну дронів" у жовтні - Єврокомісія

Ексклюзив
12:39 • 2806 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:40 • 3198 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11949 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10793 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16793 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10806 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26836 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48321 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69889 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50755 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 2806 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 11950 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11358 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13862 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 72785 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Андрій Сибіга
Мая Санду
Україна
Польща
Європа
Молдова
Державний кордон України
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
TikTok
Instagram
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot

У ЄС збираються ширше обговорити "стіну дронів" у жовтні - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Зустріч щодо запропонованої ЄС "стіни дронів" була "продуктивним початковим обміном". Наступні кроки передбачають обговорення з іншими державами-членами ЄС у ширшому форматі.

У ЄС збираються ширше обговорити "стіну дронів" у жовтні - Єврокомісія

Зустріч минулої п'ятниці щодо запропонованої ЄС "стіни дронів" була "продуктивним початковим обміном", і наступні кроки передбачають обговорення з іншими державами-членами ЄС у ширшому форматі, повідомив під час брифінгу у понеділок речник Єврокомісії з питань оборони Тома Реньє, пише УНН.

Деталі

З його слів, у Єврокомісії "повністю поділяють відчуття терміновості". "Саме тому цю зустріч було організовано з сімома державами-членами, що знаходяться на передовій, з Данією, Словаччиною, Угорщиною та Україною. Після цих обговорень, я маю на увазі, комісар Кубілюс також мав можливість пояснити це. Це був продуктивний початковий обмін, де ми також багато чого навчилися від України, спроможностей України щодо війни дронів", - вказав він.

Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз26.09.25, 16:31 • 57263 перегляди

Тепер, що стосується наступних кроків, то тепер це потрібно обговорити з іншими державами-членами у ширшому форматі. Це буде зроблено в жовтні в межах самітів Ради (ЄС)

- сказав Реньє.

Він зауважив, що єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс згадував про графік у межах року для реалізації ініціативи, і заявив, що "нам потрібно бути реалістами". "Тепер ми будемо тісно співпрацювати з нашими державами-членами, щоб переконатися, що ми можемо це зробити", - наголосив речник Єврокомісії.

Він також нагадав, що представники НАТО були присутні на зустрічі у п'ятницю. "Тому ми завжди говорили, що це правда, що, звичайно, наша співпраця з нашими партнерами по НАТО залишається", - наголосив Реньє.

Щодо питання збивання будь-яких порушників, він був обережний у відповіді.

"Я був би дуже обережним і знову ж таки, віддав би державам-членам керівну роль, коли йдеться про їхню національну компетенцію. Багато з цього залишається в руках держав-членів", - підкреслив Реньє.

Єврокомісар з оборони визнав обмежені можливості ЄС щодо виявлення безпілотників: наполягає на необхідності "стіни дронів"29.09.25, 14:00 • 1396 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Андрюс Кубілюс
Європейська комісія
НАТО
Данія
Словаччина
Угорщина
Україна