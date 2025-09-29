$41.480.01
Єврокомісар з оборони визнав обмежені можливості ЄС щодо виявлення безпілотників: наполягає на необхідності "стіни дронів"

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс визнав обмежені можливості ЄС щодо виявлення безпілотників, особливо тих, що летять низько. Він наголосив на необхідності реалізації проєкту "стіни дронів" з радарами та датчиками.

Єврокомісар з оборони визнав обмежені можливості ЄС щодо виявлення безпілотників: наполягає на необхідності "стіни дронів"

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс визнав, що "наразі наші можливості щодо виявлення безпілотників дуже обмежені", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Він заявив, що країни ЄС мають "хороші можливості" щодо виявлення літаків і, "можливо, ракет", але не виявлення безпілотників, особливо якщо вони летять "дуже низько".

Єврокомісар зазначив, що саме тому ЄС необхідно продовжити реалізацію проекту "стіни дронів", оснастивши її спеціальними радарами та датчиками для вирішення цієї проблеми.

Він сказав, що можливо виникають законні питання про те, чому Європа не змогла передбачити ці проблеми та своєчасно створити таку інфраструктуру, щоб мати можливість ефективніше реагувати на нещодавні інциденти.

"Можливо, це цілком природно з психологічної точки зору, коли криза ще не торкнулася країни", - зазначив він, але додав, що сподівається, що тепер діятимуть швидше.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив думку, що необхідне "управління очікуваннями", оскільки "стіна дронів" не буде повністю реалізована у найближчі кілька років.

Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз26.09.25, 16:31 • 57250 переглядiв

"Я думаю, нам потрібно більше спроможностей… а це означає захист від безпілотників", але не лише за допомогою "стіни дронів", а й "швидшої розробки" та закупівлі інших рішень та озброєнь.

"На мій погляд, це дуже важливо", - вказав він.

Окремо Пісторіус зазначив, що уряд у Берліні наполягає на добровільному призові та навчанні більшої кількості людей "про всяк випадок", але визнав, що "у нас є проблеми" з інфраструктурою. Він сказав, що з 1990-х років було закрито понад 150 казарм, "тому ми не маємо можливості для повномасштабного призову".

У Німеччині передумали відновлювати військовий призов 28.05.24, 11:28 • 21044 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Андрюс Кубілюс
Європейський Союз