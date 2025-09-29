$41.480.01
Еврокомиссар по обороне признал ограниченные возможности ЕС по обнаружению беспилотников: настаивает на необходимости "стены дронов"

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признал ограниченные возможности ЕС по обнаружению беспилотников, особенно тех, что летят низко. Он подчеркнул необходимость реализации проекта "стены дронов" с радарами и датчиками.

Еврокомиссар по обороне признал ограниченные возможности ЕС по обнаружению беспилотников: настаивает на необходимости "стены дронов"

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признал, что "сейчас наши возможности по обнаружению беспилотников очень ограничены", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Он заявил, что страны ЕС имеют "хорошие возможности" по обнаружению самолетов и, "возможно, ракет", но не обнаружению беспилотников, особенно если они летят "очень низко".

Еврокомиссар отметил, что именно поэтому ЕС необходимо продолжить реализацию проекта "стены дронов", оснастив ее специальными радарами и датчиками для решения этой проблемы.

Он сказал, что, возможно, возникают законные вопросы о том, почему Европа не смогла предвидеть эти проблемы и своевременно создать такую инфраструктуру, чтобы иметь возможность эффективнее реагировать на недавние инциденты.

"Возможно, это вполне естественно с психологической точки зрения, когда кризис еще не затронул страну", - отметил он, но добавил, что надеется, что теперь будут действовать быстрее.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что необходимо "управление ожиданиями", поскольку "стена дронов" не будет полностью реализована в ближайшие несколько лет.

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас26.09.25, 16:31 • 57242 просмотра

"Я думаю, нам нужно больше возможностей… а это означает защиту от беспилотников", но не только с помощью "стены дронов", но и "более быстрой разработки" и закупки других решений и вооружений.

"На мой взгляд, это очень важно", - указал он.

Отдельно Писториус отметил, что правительство в Берлине настаивает на добровольном призыве и обучении большего количества людей "на всякий случай", но признал, что "у нас есть проблемы" с инфраструктурой. Он сказал, что с 1990-х годов было закрыто более 150 казарм, "поэтому у нас нет возможности для полномасштабного призыва".

В Германии передумали восстанавливать военный призыв28.05.24, 11:28 • 21044 просмотра

Юлия Шрамко

