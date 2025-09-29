Еврокомиссар по обороне признал ограниченные возможности ЕС по обнаружению беспилотников: настаивает на необходимости "стены дронов"

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признал, что "сейчас наши возможности по обнаружению беспилотников очень ограничены", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Он заявил, что страны ЕС имеют "хорошие возможности" по обнаружению самолетов и, "возможно, ракет", но не обнаружению беспилотников, особенно если они летят "очень низко".

Еврокомиссар отметил, что именно поэтому ЕС необходимо продолжить реализацию проекта "стены дронов", оснастив ее специальными радарами и датчиками для решения этой проблемы.

Он сказал, что, возможно, возникают законные вопросы о том, почему Европа не смогла предвидеть эти проблемы и своевременно создать такую инфраструктуру, чтобы иметь возможность эффективнее реагировать на недавние инциденты.

"Возможно, это вполне естественно с психологической точки зрения, когда кризис еще не затронул страну", - отметил он, но добавил, что надеется, что теперь будут действовать быстрее.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что необходимо "управление ожиданиями", поскольку "стена дронов" не будет полностью реализована в ближайшие несколько лет.

"Я думаю, нам нужно больше возможностей… а это означает защиту от беспилотников", но не только с помощью "стены дронов", но и "более быстрой разработки" и закупки других решений и вооружений.

"На мой взгляд, это очень важно", - указал он.

Отдельно Писториус отметил, что правительство в Берлине настаивает на добровольном призыве и обучении большего количества людей "на всякий случай", но признал, что "у нас есть проблемы" с инфраструктурой. Он сказал, что с 1990-х годов было закрыто более 150 казарм, "поэтому у нас нет возможности для полномасштабного призыва".

