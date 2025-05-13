В ЕС могут смягчить правила для стимулирования оружейных компаний - Euractiv

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть
05:20 • 9808 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:00 • 13613 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 25223 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 36465 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 43064 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 69434 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 72753 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 35033 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 31597 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 28206 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.7м/с
70%
748мм
Популярные новости

ЕС готовит "мощные и масштабные" санкции против рф в случае срыва переговоров по прекращению огня - глава МИД Франции

12 мая, 19:59 • 12035 просмотра

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

01:22 • 6986 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

02:10 • 14615 просмотра

путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

02:42 • 10318 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

03:13 • 6254 просмотра
публикации

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:20 • 9828 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

05:00 • 13626 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 69445 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 72761 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 95939 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 34182 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 72829 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 48605 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 54336 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 134524 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

В ЕС могут смягчить правила для стимулирования оружейных компаний - Euractiv

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Еврокомиссия рассматривает изменения в правила устойчивого развития, чтобы облегчить привлечение частных инвестиций в оборонную промышленность. Это должно стимулировать производство вооружений в Европе.

В ЕС могут смягчить правила для стимулирования оружейных компаний - Euractiv

Европейская комиссия рассматривает возможность пересмотра правил "устойчивости" (sustainability) ЕС, чтобы помочь оборонным компаниям обеспечить частное финансирование и привлечь деньги от инвесторов, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Это может стимулировать производителей вооружений и других подрядчиков в сфере обороны, которые обвиняют экологические, социальные и управленческие критерии инвестирования (ESG) в упущении крупных частных инвестиций на фоне более широких усилий ЕС по наращиванию производства вооружений по всей Европе.

Еврокомиссия оценивает "корректировку рамок финансирования "устойчивости" в рамках своих усилий по стимулированию финансирования сектора, сообщил представитель Еврокомиссии Томас Рейнер в понедельник Euractiv.

Рейнер сказал, что исполнительная власть ЕС закладывает основу для своего пакета по упрощению для обороны – известного как "Омнибус" (Omnibus) – для создания "условий для быстрого промышленного наращивания по всей Европе".

План ЕС на €800 млрд на оборону встретил вялый ответ - Euractiv06.05.25, 11:49 • 11480 просмотров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планировала поднять вопрос о доступе к финансированию в понедельник во время мероприятия с европейскими оборонными фирмами, чтобы отметить начало Стратегического диалога ЕС с промышленностью, согласно документу о мероприятии, с которым ознакомился Euractiv.

Ослабление ограничений ESG может высвободить частные инвестиции в таких отраслях, как производство боеприпасов, и как министры обороны, так и оборонная промышленность неоднократно призывали ЕС улучшить доступ к кредитам от банков и финансовых учреждений.

В частности, они критиковали текущую таксономию инвестирования "устойчивости" в блоке, которая не включает производителей оружия и не поощряет банки кредитовать их. Они призвали переклассифицировать оборонные компании в так, что "не причиняют вреда", в соответствии с условиями.

Еврокомиссия, как указано, пообещала устранить "препятствия, связанные с доступом к финансированию, включая инвестиции ESG" для оборонных компаний в недавнем документе по оборонной политике, но предоставила мало подробностей.

Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters12.03.24, 14:16 • 101357 просмотров

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) ранее изменил свою инвестиционную практику, чтобы направить больше средств в оружейную промышленность. Критерии ЕИБ для продуктов двойного назначения с гражданским и военным использованием, таких как системы кибербезопасности и беспилотники, все больше смягчались в течение последнего года.

В марте ЕИБ призвал к упрощению для облегчения условий частного кредитования для оборонной промышленности Европы.

Следуя примеру ЕИБ, крупнейшая в Европе фондовая биржа Euronext также объявила, что пересмотрит свой мандат, чтобы предоставить оборонным компаниям лучший доступ к частным инвестиционным возможностям.

Среди инвесторов, ориентированных на ESG, ведутся дебаты о том, можно ли действительно считать оборонные компании в рамках "устойчивости" ввиду опасений, что они могут способствовать смертоносным конфликтам и служить недемократическим режимам, пишет издание.

ЕС рассматривает перенаправление €400 млрд региональной помощи в оборонную промышленность - Euractiv08.05.25, 15:59 • 4754 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Европейский инвестиционный банк
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Brent
$64.82
Bitcoin
$102,742.50
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,257.30
Ethereum
$2,455.63