В ЕС могут смягчить правила для стимулирования оружейных компаний - Euractiv

Европейская комиссия рассматривает возможность пересмотра правил "устойчивости" (sustainability) ЕС, чтобы помочь оборонным компаниям обеспечить частное финансирование и привлечь деньги от инвесторов, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Это может стимулировать производителей вооружений и других подрядчиков в сфере обороны, которые обвиняют экологические, социальные и управленческие критерии инвестирования (ESG) в упущении крупных частных инвестиций на фоне более широких усилий ЕС по наращиванию производства вооружений по всей Европе.

Еврокомиссия оценивает "корректировку рамок финансирования "устойчивости" в рамках своих усилий по стимулированию финансирования сектора, сообщил представитель Еврокомиссии Томас Рейнер в понедельник Euractiv.

Рейнер сказал, что исполнительная власть ЕС закладывает основу для своего пакета по упрощению для обороны – известного как "Омнибус" (Omnibus) – для создания "условий для быстрого промышленного наращивания по всей Европе".

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планировала поднять вопрос о доступе к финансированию в понедельник во время мероприятия с европейскими оборонными фирмами, чтобы отметить начало Стратегического диалога ЕС с промышленностью, согласно документу о мероприятии, с которым ознакомился Euractiv.

Ослабление ограничений ESG может высвободить частные инвестиции в таких отраслях, как производство боеприпасов, и как министры обороны, так и оборонная промышленность неоднократно призывали ЕС улучшить доступ к кредитам от банков и финансовых учреждений.

В частности, они критиковали текущую таксономию инвестирования "устойчивости" в блоке, которая не включает производителей оружия и не поощряет банки кредитовать их. Они призвали переклассифицировать оборонные компании в так, что "не причиняют вреда", в соответствии с условиями.

Еврокомиссия, как указано, пообещала устранить "препятствия, связанные с доступом к финансированию, включая инвестиции ESG" для оборонных компаний в недавнем документе по оборонной политике, но предоставила мало подробностей.

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) ранее изменил свою инвестиционную практику, чтобы направить больше средств в оружейную промышленность. Критерии ЕИБ для продуктов двойного назначения с гражданским и военным использованием, таких как системы кибербезопасности и беспилотники, все больше смягчались в течение последнего года.

В марте ЕИБ призвал к упрощению для облегчения условий частного кредитования для оборонной промышленности Европы.

Следуя примеру ЕИБ, крупнейшая в Европе фондовая биржа Euronext также объявила, что пересмотрит свой мандат, чтобы предоставить оборонным компаниям лучший доступ к частным инвестиционным возможностям.

Среди инвесторов, ориентированных на ESG, ведутся дебаты о том, можно ли действительно считать оборонные компании в рамках "устойчивости" ввиду опасений, что они могут способствовать смертоносным конфликтам и служить недемократическим режимам, пишет издание.

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