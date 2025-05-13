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У ЄС можуть пом'якшити правила для стимулювання збройових компаній - Euractiv

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Єврокомісія розглядає зміни до правил сталого розвитку, щоб полегшити залучення приватних інвестицій в оборонну промисловість. Це має стимулювати виробництво озброєнь в Європі.

У ЄС можуть пом'якшити правила для стимулювання збройових компаній - Euractiv

Європейська комісія розглядає можливість перегляду правил "стійкості" (sustainability) ЄС, щоб допомогти оборонним компаніям забезпечити приватне фінансування та залучити гроші від інвесторів, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Це може стимулювати виробників озброєнь та інших підрядників у сфері оборони, які звинувачують екологічні, соціальні та управлінські критерії інвестування (ESG) в упущенні великих приватних інвестицій на тлі ширших зусиль ЄС щодо нарощування виробництва озброєнь по всій Європі.

Єкрокомісія оцінює "коригування рамок фінансування "стійкості"" у межах своїх зусиль щодо стимулювання фінансування сектору, повідомив представник Єврокомісії Томас Рейнер у понеділок Euractiv.

Рейнер сказав, що виконавча влада ЄС закладає основу для свого пакету щодо спрощення для оборони – відомого як "Омнібус" (Omnibus) – для створення "умов для швидкого промислового нарощування по всій Європі".

План ЄС на €800 млрд на оборону зустрів мляву відповідь - Euractiv06.05.25, 11:49 • 11480 переглядiв

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планувала порушити питання щодо доступу до фінансування у понеділок під час заходу з європейськими оборонними фірмами, щоб відзначити початок Стратегічного діалогу ЄС з промисловістю, згідно з документом про захід, з яким ознайомився Euractiv.

Послаблення обмежень ESG може звільнити приватні інвестиції у таких галузях, як виробництво боєприпасів, і як міністри оборони, так і оборонна промисловість неодноразово закликали ЄС покращити доступ до кредитів від банків та фінансових установ.

Зокрема, вони критикували поточну таксономію інвестування "стійкості" у блоці, яка не включає виробників зброї та не заохочує банки кредитувати їх. Вони закликали перекласифікувати оборонні компанії в так, що "не заподіюють шкоди", відповідно до умов.

Єврокомісія, як вказано, пообіцяла усунути "перешкоди, пов'язані з доступом до фінансування, включаючи інвестиції ESG" для оборонних компаній у нещодавньому документі з оборонної політики, але надала мало подробиць.

Лідери ЄС підтримають фінансування ЄІБ оборонних проектів - Reuters12.03.24, 14:16 • 101357 переглядiв

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) раніше змінив свою інвестиційну практику, щоб направити більше коштів у збройову промисловість. Критерії ЄІБ для продуктів подвійного призначення з цивільним та військовим використанням, таких як системи кібербезпеки та безпілотники, дедалі більше пом'якшувалися протягом останнього року.

У березні ЄІБ закликав до спрощення для полегшення умов приватного кредитування для оборонної промисловості Європи.

Наслідуючи приклад ЄІБ, найбільша в Європі фондова біржа Euronext також оголосила, що перегляне свій мандат, щоб надати оборонним компаніям найкращий доступ до приватних інвестиційних можливостей.

Серед інвесторів, орієнтованих на ESG, ведуться дебати про те, чи можна дійсно вважати оборонні компанії у межах "стійкості" з огляду на побоювання, що вони можуть сприяти смертоносним конфліктам та слугувати недемократичним режимам, пише видання.

ЄС розглядає перенаправлення €400 млрд регіональної допомоги в оборонну промисловість - Euractiv08.05.25, 15:59 • 4756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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