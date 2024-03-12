Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters

Лидеры Европейского Союза поддержат изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка, чтобы огромный европейский государственный кредитор мог финансировать оборонные проекты, со ссылкой на проект выводов саммита лидеров ЕС на следующей неделе сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Европейская комиссия призвала ЕИБ изменить свою политику кредитования, которая сейчас прямо исключает кредитование чисто военных проектов, чтобы помочь Европе нарастить оборонное производство после вторжения россии в Украину.

Но, как указано, правительства некоторых стран ЕС, особенно нейтральных стран, сопротивляются этому, опасаясь, что финансирование обороны может нанести ущерб самому высокому кредитному рейтингу ЕИБ и не решить проблему, которая, по их словам, заключается не в недостатке финансирования, а в недостатке долгосрочных контрактов.

"Повышение оборонной готовности будет способствовать укреплению суверенитета Союза и потребует дополнительных усилий для... улучшения доступа европейской оборонной промышленности к государственному и частному финансированию, в том числе через Европейский инвестиционный банк, среди прочего, путем пересмотра определения товаров двойного назначения и политики кредитования оборонной промышленности", - говорится в проекте выводов.

ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters