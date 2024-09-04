В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

Критически важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства. Позволить по крайней мере часть того, что производится в Украине и того, что не планирует в следующие, по крайней мере полгода покупать государство, позволить экспортировать, чтобы у компаний была прибыль и они могли вкладываться в разработки. Об этом сообщила народный депутат и член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко журналистам, передает УНН.

Мы можем говорить за время полномасштабного вторжения, то есть за 2,5 года объем производства украинского ОПК вырос в шесть раз. Если ВР, Кабмин разрегулирует хотя бы часть того, что мешает нашему ОПК масштабироваться еще активнее, то мы будем иметь колоссальные результаты - сказала Янченко.

Она привела слова уже бывшего министра стратегической промышленности Камышина о том, что на сегодня украинские ОПК может производить ежегодно продукции на 20 млрд долларов, при том, что украинское государство способно закупить только на 6 млрд, потому что есть ограниченные расходы.

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Это означает, что 15 млрд может быть реальный экспорт, соответственно валютная выручка. То есть у нас ОПК может выйти на уровень агроэкспорта, на уровень ИТ-услуг и быть реально конкурентоспособными в мире, тем более, что мир внимательно наблюдает за тем, что происходит в Украине, в том числе за новейшими разработками нашего оборонно-промышленного комплекса. Ключевой вопрос - это доступ к финансам и здесь наш ОПК чрезвычайно ограничен. Запрещен де-факто экспорт, хотя на нашу продукцию есть большой спрос. Как мы уже говорили - это может быть 15 млрд потенциального экспорта. Мешает, например, отсутствие льготных кредитов - рассказала Янченко.

Она отметила, что на сегодня госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9%», которая активно разрекламирована для ОПК не доступна.

Хотя именно с ОПК нужно было начинать любые программы льготного кредитования. Так же есть вопросы относительно того, как выглядят типовые контракты Минобороны, когда ограничивается очень сильно доходность, если мы говорим для дронов - это 25%, для другого производства это около 5-7%, но при этом на кампании оборонно-промышленного комплекса накладываются страшные штрафы при задержке, штрафы накладываются на авансовые средства и т.д - сказала Янченко.

То есть по ее словам, вопрос доступа к финансам мог дать украинским компаниям возможность закупать новое оборудование, вкладывать средства в инновации, разработки и продвигать свою продукцию за рубежом.

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Де-юре экспорт не запрещен, но де-факто буквально единицы продукции получили возможность быть экспортированными и поэтому это вопрос который нужно поднять в плане политических решений и политической воли. Это должна быть работа проработана с Кабмином и с Государственной службой экспертного контроля - отметила Янченко.

Кроме того, Янченко отметила, что пока Дания стала первой страной, которая внесла донат в проекте «ZBROYARI: Manufacturing Freedom» на закупку украинского вооружения для ВСУ.

Это капля в море на самом деле. Поэтому критически важно, как раз сделать либерализацию экспорта, позволить по крайней мере часть того, что производится в Украине, того, что не купило и не планирует в следующие, по крайней мере полгода купить государство, позволить это экспортировать, чтобы у наших компаний была выручка и они могли вкладываться в разработки и тому подобное - сказала Янченко.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль отмечал, что сейчас у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.