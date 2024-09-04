В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства
Киев • УНН
Депутат Галина Янченко отмечает необходимость либерализации экспорта украинского вооружения. По ее словам, это позволит оборонным компаниям получать прибыль и инвестировать в разработки.
Критически важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства. Позволить по крайней мере часть того, что производится в Украине и того, что не планирует в следующие, по крайней мере полгода покупать государство, позволить экспортировать, чтобы у компаний была прибыль и они могли вкладываться в разработки. Об этом сообщила народный депутат и член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко журналистам, передает УНН.
Мы можем говорить за время полномасштабного вторжения, то есть за 2,5 года объем производства украинского ОПК вырос в шесть раз. Если ВР, Кабмин разрегулирует хотя бы часть того, что мешает нашему ОПК масштабироваться еще активнее, то мы будем иметь колоссальные результаты
Она привела слова уже бывшего министра стратегической промышленности Камышина о том, что на сегодня украинские ОПК может производить ежегодно продукции на 20 млрд долларов, при том, что украинское государство способно закупить только на 6 млрд, потому что есть ограниченные расходы.
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Это означает, что 15 млрд может быть реальный экспорт, соответственно валютная выручка. То есть у нас ОПК может выйти на уровень агроэкспорта, на уровень ИТ-услуг и быть реально конкурентоспособными в мире, тем более, что мир внимательно наблюдает за тем, что происходит в Украине, в том числе за новейшими разработками нашего оборонно-промышленного комплекса. Ключевой вопрос - это доступ к финансам и здесь наш ОПК чрезвычайно ограничен. Запрещен де-факто экспорт, хотя на нашу продукцию есть большой спрос. Как мы уже говорили - это может быть 15 млрд потенциального экспорта. Мешает, например, отсутствие льготных кредитов
Она отметила, что на сегодня госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9%», которая активно разрекламирована для ОПК не доступна.
Хотя именно с ОПК нужно было начинать любые программы льготного кредитования. Так же есть вопросы относительно того, как выглядят типовые контракты Минобороны, когда ограничивается очень сильно доходность, если мы говорим для дронов - это 25%, для другого производства это около 5-7%, но при этом на кампании оборонно-промышленного комплекса накладываются страшные штрафы при задержке, штрафы накладываются на авансовые средства и т.д
То есть по ее словам, вопрос доступа к финансам мог дать украинским компаниям возможность закупать новое оборудование, вкладывать средства в инновации, разработки и продвигать свою продукцию за рубежом.
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Де-юре экспорт не запрещен, но де-факто буквально единицы продукции получили возможность быть экспортированными и поэтому это вопрос который нужно поднять в плане политических решений и политической воли. Это должна быть работа проработана с Кабмином и с Государственной службой экспертного контроля
Кроме того, Янченко отметила, что пока Дания стала первой страной, которая внесла донат в проекте «ZBROYARI: Manufacturing Freedom» на закупку украинского вооружения для ВСУ.
Это капля в море на самом деле. Поэтому критически важно, как раз сделать либерализацию экспорта, позволить по крайней мере часть того, что производится в Украине, того, что не купило и не планирует в следующие, по крайней мере полгода купить государство, позволить это экспортировать, чтобы у наших компаний была выручка и они могли вкладываться в разработки и тому подобное
Дополнение
Премьер-министр Шмыгаль отмечал, что сейчас у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.