У ВР пояснили, чому важливо лібералізувати експорт озброєння українського виробництва

Критично важливо лібералізувати експорт озброєння українського виробництва. Дозволити принаймні частину того, що виробляється в Україні й того, що не планує в наступні, принаймні пів року купувати держава, дозволити експортувати, щоб в компаній був прибуток і вони могли вкладатися в розробки. Про це повідомила народна депутатка і членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко журналістам, передає УНН.

Ми можемо говорити за час повномасштабного вторгнення, тобто за 2,5 роки обсяг виробництва українського ОПК зріс в шість разів. Якщо ВР, Кабмін розрегулює принаймні частину того, що заважає нашому ОПК масштабуватися ще активніше, то ми будемо мати колосальні результати - сказала Янченко.

Вона навела слова вже колишнього міністра стратегічної промисловості Камишіна про те, що на сьогодні українські ОПК може виробляти щорічно продукції на 20 млрд доларів, при, тому що українська держава спроможна закупити лише на 6 млрд, тому що є обмежені видатки.

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Це означає, що 15 млрд може бути реальний експорт, відповідно валютна виручка. Тобто у нас ОПК може вийти на рівень агроекспорту, на рівень ІТ-послуг і бути реально конкурентоздатними у світі, тим паче, що світ уважно спостерігає за тим що відбувається в Україні, в тому числі за новітніми розробками нашого обороно-промислового комплексу. Ключове питання – це доступ до фінансів і тут наш ОПК надзвичайно обмежений. Заборонений де-факто експорт, хоча на нашу продукцію є великий попит. Як ми вже говорили – це може бути 15 млрд потенційного експорту. Заважає, наприклад відсутність пільгових кредитів - розповіла Янченко.

Вона зазначила, що на сьогодні держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%", яка активно розрекламована для ОПК не доступна.

Хоча саме з ОПК потрібно було починати будь-які програми пільгового кредитування. Так само є питання щодо того, як виглядають типові контракти Міноборони, коли обмежується дуже сильно прибутковість, якщо ми говоримо для дронів – це 25%, для іншого виробництва це близько 5-7%, але при цьому на кампанії обороно-промислового комплексу накладаються страшні штрафи при затримці, штрафи накладаються на авансові кошти тощо - сказала Янченко.

Тобто за її словами, питання доступу до фінансів могло дати українським компаніям можливість закуповувати нове обладнання, вкладати кошти в інновації, розробки та просувати свою продукцію за кордоном.

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Де-юре експорт не заборонений, але де-факто буквально одиниці продукції отримали можливість бути експортованими і тому це питання яке потрібно підняти в плані політичних рішень та політичної волі. Це має бути робота пророблена з Кабміном і з Державною службою експертного контролю - зазначила Янченко.

Окрім того, Янченко зауважила, що поки що Данія стала першою країною, яка внесла донат у проекті "ZBROYARI: Manufacturing Freedom" на закупівлю українського озброєння для ЗСУ.

Це капля в морі насправді. Тому критично важливо, як раз зробити лібералізацію експорту, дозволити принаймні частину того, що виробляється в Україні, того, що не купила і не планує в наступні, принаймні пів року купити держава, дозволити це експортувати, щоб в наших компаній була виручка і вони могли вкладатися в розробки тощо - сказала Янченко.

Доповнення

Прем’єр-міністр Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.