Во время презентации послам Украины достижений оборонной промышленности в контексте международного сотрудничества особое внимание уделили налаживанию стабильных поставок взрывчатки и пороха, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в понедельник, передает УНН.

Детали

«Отдельный упор - на инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom, а также на налаживании стабильных поставок критических компонентов, таких как взрывчатка и порох. Эти материалы в дефиците по всему миру, и мы очень рассчитываем на поддержку дипкорпуса в вопросе их поиска и контактирования», - написал он в Телеграм.

Также Камышин сообщил о запуске открытого сайта Альянса оборонных индустрий DFNC Alliance.

«Уже 96 компаний из 24 стран присоединились к основанному Президентом на прошлогоднем Форуме оборонных индустрий DFNC Альянсу», - подчеркнул министр.

Камышин сообщил, что на сайте можно ознакомиться с полным списком участников Альянса, а также следить за новостями экосистемы DFNC - двусторонними конференциями, ежегодными форумами и другими мероприятиями для участников и партнеров Альянса.

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