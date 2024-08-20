Зеленский обсудил экономические вопросы с бизнесом Днепровщины

Во время рабочей поездки в Днепровскую область Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями местного бизнеса и ответил на актуальные для них вопросы. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

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В частности, обсудили детенизацию экономики, сохранение рабочих мест и возвращение людей, возможные изменения в налоговой сфере. Глава государства подчеркнул, что основным приоритетом для Украины на рынке труда является создание условий, чтобы украинцы возвращались из-за границы домой.

Также во время встречи первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко рассказала о прогрессе в реализации программы «Сделано в Украине» на Днепровщине. По ее словам, регион является третьим по темпам кредитования в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Общий объем с начала года - 3,7 млрд грн.

Кроме того, область пользуется программами для восстановления энергетических возможностей.

Всего в рамках и государственных, и частных инициатив банки по всей стране одобрили заявки на кредиты для усиления энергетических возможностей на 4,3 млрд грн.

Олена Зеленська взяла участь у нараді дипломатів у Дніпрі