Первая леди Елена Зеленская в Днепре приняла участие в совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа». Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента, передает УНН.

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Во время выступления супруга Президента уделила особое внимание совместным с дипломатическими представительствами проектам. В частности, она рассказала о региональном саммите Коалиции школьного питания, который Украина будет принимать впервые в этом году в ноябре.

«Мы можем уже делиться нашим уникальным опытом по проведению реформы школьного питания в условиях обороны страны, и одновременно наша задача - найти доноров для дальнейшей модернизации пищеблоков. Вы - мостик к этим нужным нам международным знакомствам и контактам, вы - адвокаты реформы в странах вашего пребывания», - отметила Елена Зеленская.

Она также поблагодарила дипломатов за сотрудничество в открытии более 200 украинских книжных полок, запуске почти 90 аудиогидов на украинском и начале работы Глобальной коалиции украинских студий в Вашингтоне.

«Украинские студии - именно то, что нужно, чтобы централизованно и профессионально знакомить мир с настоящей Украиной», - подчеркнула первая леди.

Супруга Президента также поблагодарила дипучреждения за помощь гуманитарным проектам Фонда Елены Зеленской в привлечении зарубежных доноров к восстановлению больниц и школьных бомбоубежищ, закупке гаджетов для дистанционного образования, возведению нового жилья для больших приемных семей и обустройству «Школ супергероев».

Елена Зеленская подчеркнула важность дипломатической работы при организации Саммита первых леди и джентльменов, который в этом году состоится в Киеве уже в четвертый раз. Она выразила надежду, что новое мероприятие станет еще более результативным, чем предыдущее, потому что посвящено безопасности детей.

«Битва за сердца и души сегодня не менее важна, чем за территории. Продолжаем доказывать миру, что быть с Украиной - это быть на светлой стороне. Благодарна украинским дипмиссиям, которые это делают», - подытожила первая леди.

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