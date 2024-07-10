Елена Зеленская посетила один из крупнейших госпиталей США, речь шла о помощи для украинских военных

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида: во время встречи обсуждалось построение системы психологической помощи для украинских военных. Пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Во время визита в Вашингтон, первая леди Украины Елена Зеленская и заместитель министра обороны Наталья Калмыкова ознакомились с работой Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center), который является одним из крупнейших и важнейших госпиталей в Соединенных Штатах.

Во время встречи были обсуждены возможности построения качественной и комплексной системы психологической помощи для украинских военных в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Особое внимание было уделено положительному опыту США в реализации информационной кампании "Настоящие воины" (Real Warriors), которая направлена на поддержку военных и ветеранов.

Также, в центре внимания обсуждений была возможность партнерства Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида с Ровенским областным госпиталем ветеранов войны, расположенным в городе Клевань.

Благодарна руководству центра и его медицинскому персоналу за поддержку украинских военных путем организации тренингов и передачи передового опыта нашим медикам - для них центр проводит повышение квалификации. Мы высоко ценим вашу солидарность и поддержку - сказала первая леди.

"Функционирование такого центра - прекрасный пример для подражания. Именно такой подход должны применять в медицинских центрах в Украине. Услуги должны предоставляться комплексно и качественно, и происходить это должно на базе единых центров восстановления", - отметила Наталья Калмыкова.

Зеленский в Вашингтоне анонсировал новые решения по F-16 и подписание двух соглашений по безопасности