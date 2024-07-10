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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Елена Зеленская посетила один из крупнейших госпиталей США, речь шла о помощи для украинских военных

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 15:53  •  5465 просмотра

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Елена Зеленская посетила Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в США. В центре внимания встречи - построение системы психологической помощи украинским военным.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида: во время встречи обсуждалось построение системы психологической помощи для украинских военных. Пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Во время визита в Вашингтон, первая леди Украины Елена Зеленская и заместитель министра обороны Наталья Калмыкова ознакомились с работой Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center), который является одним из крупнейших и важнейших госпиталей в Соединенных Штатах.

Во время встречи были  обсуждены возможности построения качественной и комплексной системы психологической помощи для украинских военных в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Особое внимание было уделено положительному опыту США в реализации информационной кампании "Настоящие воины" (Real Warriors), которая направлена на поддержку военных и ветеранов.

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Также, в центре внимания обсуждений была возможность партнерства Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида с Ровенским областным госпиталем ветеранов войны, расположенным в городе Клевань.

Благодарна руководству центра и его медицинскому персоналу за поддержку украинских военных путем организации тренингов и передачи передового опыта нашим медикам - для них центр проводит повышение квалификации. Мы высоко ценим вашу солидарность и поддержку

- сказала первая леди.

"Функционирование такого центра - прекрасный пример для подражания. Именно такой подход должны применять в медицинских центрах в Украине. Услуги должны предоставляться комплексно и качественно, и происходить это должно на базе единых центров восстановления", - отметила Наталья Калмыкова.

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Зеленский в Вашингтоне анонсировал новые решения по F-16 и подписание двух соглашений по безопасности10 июля 2024, 13:27 • 12235 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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