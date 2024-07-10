Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые решения по истребителям F-16, а также подписание новых двух соглашений по безопасности, в которых будет поддержка санкций против россии, поддержка вступления в ЕС и НАТО. Об этом Глава государства заявил в обращении, передает УНН.

"Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение о еще 5 "Patriot" и десятках других систем ПВО, сегодня - решение по самолетам. Будут сейчас и два новых соглашения по безопасности. Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты - наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях по безопасности именно так, как нужно. И наши встречи. Будет минимум десять переговоров с лидерами стран", - сказал Зеленский.

Он также анонсировал встречи в Конгрессе США.

"Обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов - желательно дальнобойных и далеко идущих", - добавил президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты не ждать ноября, когда состоятся выборы главы Белого дома, а действовать уже сейчас.