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В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 11:47  •  7172 просмотра

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Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.

Воздушные силы ВСУ не подтвердили использование россией "шахедов" с реактивным двигателем, которые могут развивать скорость до 400 км/ч. Очевидно, что рф и в дальнейшем будут использовать "шахеды". Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Пока что мы видим "шахеды" с постоянной скоростью, от 100 км и выше. То, что противник будет экспериментировать, делать реактивные двигатели, на сколько это будет рационально уже проговаривали. Фактически это увеличивается стоимость его и уменьшается боевая часть, он фактически становится ракетой", - сказал Игнат, комментируя информацию об использовании россией "шахедов" с реактивными двигателями.

Игнат отметил, что россияне, очевидно, и в дальнейшем будут использовать обычные двигатели внутреннего сгорания, чтобы запускать БпЛА.

"Шахеды не простая цель. Подавлять его трудно системами РЭБ. Сбивать его уже несколько способности у нас улучшились. Я думаю, что дальше они будут красить в черный цвет, а и, возможно, добавлять еще какие-то элементы, чтобы сделать его менее заметным", - добавил спикер.

Кроме того, Игнат рассказал, что всего рф запустила по Украине 4637 "шахедов", из которых было уничтожено - 3605.

Дополнение

Эксперты установили, что боевую часть "шахедов", которыми враг в последнее время атакует Украину, начали дополнительно комплектовать шрапнелью, чтобы увеличить количество жертв и пострадавших среди людей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.

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