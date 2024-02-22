У Повітряних силах поки не бачили застосування рф "шахедів" з реактивним двигуном - Ігнат
Київ • УНН
Речник ПС ЗСУ заявив, що хоча росія може експериментувати з реактивними безпілотниками у майбутньому, вони ще не бачили доказів їх використання, а безпілотники, які бачили на даний момент, літають з постійною швидкістю понад 100 км/год.
Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією "шахедів" з реактивним двигуном, які можуть розвивати швидкість до 400 км/год. Очевидно, що рф і надалі будуть використовувати "шахеди". Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Поки що ми бачимо "шахеди" зі сталою швидкістю, від 100 км і вище. Те, що противник буде експериментувати, робити реактивні двигуни, на скільки це буде раціонально вже проговорювали. Фактично це збільшується вартість його і зменшується бойова частина, він фактично стає ракетою", - сказав Ігнат, коментуючи інформацію про використання росією "шахедів" з реактивними двигунами.
Ігнат зазначив, що росіяни, очевидно, й надалі будуть використовувати звичайні двигуни внутрішнього згоряння, щоб запускати БпЛА.
"Шахеди не проста ціль. Подавляти його важко системами РЕБ. Збивати його вже дещо спроможності в нас покращилися. Я думаю, що далі вони будуть фарбувати в чорний колір, а і, можливо, додавати ще якісь елементи, щоб зробити його менш помітним", - додав речник.
Окрім того, Ігнат розповів, що всьго рф запустила по Україні 4637 "шахедів", з яких було знищено - 3605.
Доповнення
Експерти встановили, що бойову частину "шахедів", якими ворог останнім часом атакує Україну, почали додатково комплектувати шрапнеллю, щоб збільшити кількість жертв та постраждалих серед людей.