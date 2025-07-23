В Венгрии будут судить мужчину, воюющего в украинской армии против рф
Киев • УНН
Прокуратура Венгрии предъявила обвинения жителю Мако, который весной 2024 года вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях. Мужчину обвиняют в незаконном вербовании, ему грозит лишение свободы.
Жителя венгерского города Мако обвиняют в том, что он вступил в Вооруженные силы Украины и участвует в боевых действиях против россии. Об этом сообщает прокуратура округа Чонград-Чанад, передает УНН.
Генеральная прокуратура округа Чонград-Чанад предъявила обвинение мужчине из Мако, который весной прошлого года поступил на службу в украинскую армию и проходил военную службу. Согласно обвинительному акту, весной 2024 года обвиняемый решил добровольно вступить в украинскую армию, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск. В апреле 2024 года мужчина выехал в Украину, где после нескольких дней подготовки присоединился к батальону, который участвовал в вооруженных столкновениях и выполнял разведывательно-боевые задачи
Отмечается, что Генпрокуратура заочно предъявила мужчине обвинение в преступлении незаконного вербования путем вступления в организацию, не входящую в состав союзных вооруженных сил, участвующих в вооруженном конфликте.
В своем обвинительном акте Генеральная прокуратура предложила осуществить заочное производство и назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Вину мужчины, местонахождение которого на момент предъявления обвинения было неизвестно, будет решать суд города Сегед
Напомним
Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.