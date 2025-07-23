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В Венгрии будут судить мужчину, воюющего в украинской армии против рф

Киев • УНН

 • 2490 просмотра

Прокуратура Венгрии предъявила обвинения жителю Мако, который весной 2024 года вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях. Мужчину обвиняют в незаконном вербовании, ему грозит лишение свободы.

В Венгрии будут судить мужчину, воюющего в украинской армии против рф

Жителя венгерского города Мако обвиняют в том, что он вступил в Вооруженные силы Украины и участвует в боевых действиях против россии. Об этом сообщает прокуратура округа Чонград-Чанад, передает УНН.

Генеральная прокуратура округа Чонград-Чанад предъявила обвинение мужчине из Мако, который весной прошлого года поступил на службу в украинскую армию и проходил военную службу. Согласно обвинительному акту, весной 2024 года обвиняемый решил добровольно вступить в украинскую армию, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск. В апреле 2024 года мужчина выехал в Украину, где после нескольких дней подготовки присоединился к батальону, который участвовал в вооруженных столкновениях и выполнял разведывательно-боевые задачи 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Генпрокуратура заочно предъявила мужчине обвинение в преступлении незаконного вербования путем вступления в организацию, не входящую в состав союзных вооруженных сил, участвующих в вооруженном конфликте.

В своем обвинительном акте Генеральная прокуратура предложила осуществить заочное производство и назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Вину мужчины, местонахождение которого на момент предъявления обвинения было неизвестно, будет решать суд города Сегед 

- добавили в прокуратуре.

Напомним

Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Вооруженные силы Украины
Венгрия
Украина
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